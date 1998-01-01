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«Отдых» начал работу

Крупнейший осенний форум российского тубизнеса открылся сегодня в залах столичного Экспоцентра

Сегодня в столичном Экспоцентре на Пресне начала работу 24-я Международная туристическая выставка-форум «Отдых-2018». Первые два дня выставки будут доступны к посещению профессионалами отрасли, в третий день экспозиция будет открыта для всех желающих.

Залы выставки разделены на три секции: Зал экзотических направлений (Латинская Америка, Африка, ОАЭ, Юго-Восточная Азия), зал Европы, где, помимо европейских стран, представлены туроператоры и круизные компании, и зал, посвященный российским регионам.

Как отмечают организаторы крупнейшего осеннего турфорума, в его рамках специалисты туристической индустрии смогут первыми познакомиться с предложениями отрасли на новый туристический сезон, получить наиболее выгодные предложения от международных и национальных партнеров - операторов, отелей, курортных комплексов, перевозчиков, национальных и региональных туристических организаций

"Выставка учитывает все основные тенденции в российском туризме в зимнем и летнем сезоне. Страны здесь могут презентовать себя, а туроператоры участвуют в мероприятиях насыщенной деловой программы", — заявила на сегодняшнем торжественном открытии форума исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Экспонентами выставки-форума стали около 50 стран и регионов мира. Среди них Таиланд, Кипр, Индия и индийские штаты: Гоа, Кералаи Андхра-Прадеш, а также Тунис, Испания, Болгария, Египет. Есть и новички – Тайвань и Палестинская автономия.

Кроме того, возможности для туризма в рамках выставки «Отдых-2018» представят страны СНГ - Беларусь, Армения и Узбекистан, а также Грузия. Участие в экспозиции также примут такие популярные туристические направления, как Марокко, Куба, Мальдивы, Мальта, Индонезия, Шри-Ланка, Сербия, Китай и др.

Официальным партнером выставки «Отдых-2018» в этом году стала Япония. Национальный стенд страны Восходящего солнца станет частью программы продвижения туристических услуг Японии на российском рынке Enjoy my Japan. Посетителям представят японское традиционное искусство, гастрономические бренды, заповедники, музеи и развлекательные парки, а также расскажут о возможностях отдыха как в популярных, так и в малоизвестных регионах страны.

Официальным спонсором осенней выставки уже не в первый раз стала Доминиканская Республика. Экспозиция страны на выставке «Отдых-2018» познакомит посетителей с фестивалями, красочной музыкой, рекреационными и другими возможностями для отдыха.

В этом году стенд Доминиканской Республики будет в два раза больше по сравнению с 2017 годом, что позволит презентовать многообразие вариантов путешествий и сделает деловое общение с коллегами и партнерами максимально комфортным.

Кроме того, на «Отдых-2018» в этом году представлены и около 40 регионов России. Впервые на выставке будут представлены Республика Бурятия и Омская область.

Расширяет свою площадку проект «Серебряное Ожерелье», объединяющий регионы Северо-Западного АО. Увеличиться количество участников на стендах Республики Коми, Калининградской и Вологодской областей.

Увеличивают свои стенды Республика Татарстан, Пермский край, Тюмень, которые кроме своего регионального стенда будут представлены на площадке проекта «Императорский маршрут». Проект «Живые уроки» и стенд «Промышленный туризм» объединит специалистов из регионов, уделяющих особое внимание этим видам туризма.

Помимо организации стендов, представители региональных отраслевых министерств и комитетов, туристско-информационных центров примут активное участие в мероприятиях деловой программы выставки-форума, ключевым мероприятием которой станет Всероссийское совещание по вопросам развития въездного и внутреннего туризма.

Запланировано обсуждение вопросов развития и популяризации санаторно-курортного, эногастрономического, делового и других видов туризма, обмен опытом между регионами по продвижению отдыха в России и территориальному маркетингу.

Подробно с деловой программой выставки-форума можно познакомиться здесь.

Издательский Дом «Турбизнес» в этом году является официальным информационным партнером выставки-форума. Наш стенд 2Б-1501 расположен во втором павильоне, зал 2. Здесь вы сможете встретиться с сотрудниками редакции, получить свежие выпуски всех наших изданий и тематических приложений.

Ждем вас на нашем стенде!

/TOURBUS.RU