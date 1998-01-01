Тайвань отменил визы для российских туристов

Туроператоры комментируют последствия введения Тайванем экспериментального безвизового режима для наших туристов

С 6 сентября россияне смогут посещать Тайвань без виз, - сообщает АТОР. Безвизовый режим для россиян вводится в качестве эксперимента. Он продлится с по 31 июля 2019 года.

Россияне смогут находиться на Тайване без визы до 14 дней, если они приехали на остров с туристическими, деловыми целями, для семейного визита, участия в выставке или с целью международного обмена.

Для безвизового въезда на Тайвань необходимо:

Иметь на руках российский паспорт, срок действия которого заканчивается не менее чем через 6 месяцев.

Иметь обратный авиабилет или билет в другую страну. Это также может быть билет на водный вид транспорта и соответствующие действующие визы.

Не иметь судимости.

Иметь бронирование в отеле, информацию о контактном лице на Тайване и соответствующее финансовое обеспечение.

При этом точной информации о сумме финансового подтверждения нет. Но туроператоры рекомендуют «закладывать» на поездку около 150-250 долларов в день.

По словам представителя компании China Travel Евгения Глотова, которого цитирует АТОР, новость о временной отмене визового режима оживила рынок. «Если брать статистику нашего сайта, то популярность запроса выросла в 400 раз. Правда, в шквал реальных заявок интерес туристов пока не вылился. Вероятно, многие думали, что это недорогое направление, и потом выяснили, что это не так. Тем более, что прямых рейсов сюда нет».

Тайвань пока не пользуется массовым интересом у российских туристов, отмечает АТОР. Согласно официальной статистике острова, в 2017 году на Тайвань приехали лишь 9226 граждан РФ. Это, тем не менее, на 15,8% больше чем в 2016 году.

В этом количестве, полагают эксперты, достаточно велика доля бизнес-туристов, прибывающих на Тайвань с деловыми целями (командировки, переговоры и пр.). Классические же туристы из России обычно приезжают на остров в составе комбинированных туров, например, Гонконг – Макао – Тайвань.

Часто российские туристы приезжают на Тайвань и на круизных лайнерах. «Азиатский регион в круизной индустрии делит по популярности первое место с Европой. Интерес к Азии у россиян очень велик. Тайвань обычно посещается в рамках круизов с заходами в Сингапур, Малайзию, Японию, Вьетнам», - говорит замдиректора круизной компании «Бриз Лайн» Илья Милитицкий.

Туроператоры не ожидают значительного прироста организованного турпотока на Тайвань в связи с отменой виз. Однако нововведение, несомненно, благоприятно скажется на работе с направлением, а также может вызвать интерес у самостоятельных туристов.

«Ранее процедура рассмотрения документов на визу занимала не менее недели, плюс время на доставку документов – это примерно две недели», - говорит Илья Милитицкий.

При этом участники рынка отмечают, что основным ограничителем турпотока из России на Тайвань является не стоимость туров и присутствие визового режима, а отсутствие информации о направлении. Впрочем, в ближайшее время у представителей российской туриндустрии появится реальная возможность больше узнать о Тайване - национальный туристический офис станы впервые примет участие в выставке «Отдых-2018», которая открывается сегодня в Москве.

Комментируя нашему порталу новость о отмене виз, Юлия Фрундина начальник отдела Юго-Восточной Азии компании «Квинта Тур», отметила: «Если внимательно рассмотреть вопрос, то получится, что консульский сбор за визу - $50, а средняя стоимость поездки начинается от $1900. Получается, что эти $50 мало на что повлияют.

Что же касается срока пребывания, то в настоящее время 98% путешествующих на Тайвань - это бизнесмены, у которых могут быть и годовые и рабочие визы, которых в расчет мы сейчас не берем. Для поездки же с туристической целью 14-ти дней достаточно.

Туристический потенциал острова очень велик, это и красивейшая природа с абсолютно разными ландшафтами, гастрономия, на Юге - это пляжи. Наибольшим спросом для путешествия на Тайвань пользуется весна и осень. Именно в это время туристы могут избежать жаркой и влажной погоды.

При этом отдых на Тайване в основном выбирают туристы «со стажем», которые хотят увидеть что-то новое и интересное».

/TOURBUS.RU