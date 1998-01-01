Сямынь и Петербург может связать прямой рейс

Презентация богатых туристических возможностей китайского региона Сямынь прошла в Петербурге – сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Напомним, что Сямынь — крупный город-регион в провинции Фуцзянь и крупнейший порт провинции на побережье Тайваньского пролива. Расположен на островах и прилегающем побережье материка между Цюаньчжоу (к северу) и Чжанчжоу (к югу). В море примерно в десяти километрах от города находится группа островов Цзиньмэнь, управляемая Тайванем.

Говоря о потенциале региона, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Сямыня Чэнь Гуйлинь не преминул заметить, что именно в нем в сентябре 2017-го состоялся IX саммит БРИКС, а президент Путин не только высоко оценил развитие туристической инфраструктуры провинции Южный Фуцзянь, но и назвал Сямынь одним из самых красивых городов мира.

«Наша туристическая дестинация интересна как древней, так и современной архитектурой: колорит прежних времён придаёт городу особый шарм. Однако Сямынь - портовый мегаполис, устремленный в будущее, - подчеркнул Чэнь Гуйлинь.

– Абсолютно уверен в том, что у нас турист найдёт не только солнце, море, пляж и нужные ему лечебные заведения, но и окунётся в атмосферу древних памятников, включённых в список исторического наследия ЮНЕСКО».

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия подчеркнула, что жителям города на Неве еще только предстоит открыть для себя это направление. «Наши города, несомненно, обладают схожими чертами, поскольку и в Петербурге, и в Сямыне имеется много исторических памятников, - сказала она. – Не приходится сомневаться и в том, что у их жителей есть обоюдный интерес к изучению русской и китайской культур.

И если появится прямое авиасообщение между Петербургом и Сямынем – это станет большим стимулом к расширению взаимных турпотоков».

При этом Нана Гвичия напомнила, что Петербург и Китай активно сотрудничают в сфере туризма. По оценке Комитета по развитию туризма Смольного, в течение нескольких последних лет туристы из КНР занимают первое место среди иностранных граждан по въезду в Петербург и, согласно статистике, только в рамках безвизового обмена группами туристов между нашими странами северную столицу за 2017 год посетило более 350 тыс. китайцев. А за 8 месяцев 2018 года в город на Неве приехали более 200 тыс. граждан Китая.

Причем поток туристов из Поднебесной продолжает расти, и если по итогам 2017-го он возрос на 32%, в 2018-м обещает стать еще выше: по итогам 7 месяцев только прямой пассажиропоток между Петербургом и городами КНР составил более 135 тыс. пассажиров, на 18% превысив аналогичный показатель 2017 года

В петербургском аэропорту Пулково, который еще в декабре 2016 года стал первым в России, получившим сертификат Welcome Chinese от Китайской академии туризма, благодаря внедрённым на китайском языке сервисам, в настоящее время уже выполняют прямые регулярные авиарейсы в Пекин, Шанхай, Чэнду, Сиань, Урумчи, Нанкин, Ухань и Шэньчжэнь, а также чартерные в Гуанчжоу и Шанхай.

Стоит напомнить, что в конце октября 2018-го этот список пополнят Санья и Хайкоу, куда на лайнерах Boeing 777-200 в двуклассной компоновке намерена летать авиакомпания «ИрАэро».

«Направление в Китай будет расти, так как есть обоюдный интерес, как со стороны нашего туриста, так и со стороны китайского», - считает первый заместитель генерального директора по производству «ИрАэро» Дмитрий Куканов.

«Китай - одно из самых быстро растущих направлений аэропорта Пулково, - подтверждает и коммерческий директор управляющей компании аэропорта Евгений Ильин. Он подчеркивает, что один из китайских перевозчиков, Hainan Airlines, уже более 10 лет является партнером аэропорта Пулково, а только в январе-июле этого года компания обслужила 25,3 тыс. пассажиров.

«При этом существующий спрос значительно превосходит предложение, так как более трети годового объема перевозок между Петербургом и городами КНР все еще приходится на перелеты со стыковкой, - констатирует эксперт. – В этот связи потенциал рынка огромен: ему есть, куда расти как по новым направлениям, так и в объемах».

/TOURBUS.RU