Минувшим летом наши туристы полюбили лоукостеры

Судя по результатам прошедшего летнего сезона, все больше россиян готовы экономить свой бюджет за счет перелетов с авиакомпаниями-лоукостерами, - сообщили нам в пресс – службе сервиса Biletix. Так, доля продаж авиабилетов на рейсы авиакомпаний-лоукостеров в июне-августе 2018 года выросла до 12,8% по сравнению с 11% летом прошлого года.

По внутренним направлениям зафиксирован рост с 13,1% до 14,9%, по зарубежным направлениям – с 7,4% до 9,1%. Такие данные следуют из аналитики интернет-сервиса.

Прошедшим летом лоукостеры позволили сэкономить как на внутренних, так и международных рейсах. Средний чек на авиабилеты лоукостеров туда-обратно по внутренним направлениям составил 7 233 рубля, что на четверть дешевле по сравнению с авиабилетами «традиционных» перевозчиков, билеты которых в среднем стоили 9 773 рублей (+26%).

По зарубежным направления ситуация аналогична: билеты туда-обратно на рейсы лоукост-перевозчиков за границу летом 2018 года в среднем стоили 13 795 рублей против 17 578 рублей у «традиционных» перевозчиков. Таким образом, при перелетах за границу с лоукостерами россияне смогли сэкономить в среднем 22% бюджета.

Показательно, что по сравнению с летом прошлого года авиабилеты на рейсы лоукостеров по внутренним направлениям даже подешевели: с 8 423 до 7 233 рублей (минус 14%). За границу средний чек на перелеты лоукостерами туда-обратно вырос с 11 845 до 13 795 рублей (+16%).

При этом, по информации сервиса, прошедшим летом самыми популярными внутренними туристическими направлениями, по которыми было приобретено максимальное количество авиабилетов на рейсы лоукостеров, стали маршруты Москва – Сочи, Москва – Анапа, Ростов-на-Дону – Москва, Москва – Минеральные воды, Москва – Ростов-на-Дону, Самара – Москва, Москва – Калининград, Москва – Санкт-Петербург, Екатеринбург – Москва и Екатеринбург – Санкт-Петербург.

Cреди зарубежных рейсов наиболее востребованы были перелеты в Стамбул, Тиват, Дубай, Тбилиси, Ларнаку, Берлин, Салоники, Варну, Милан и Прагу.

/TOURBUS.RU