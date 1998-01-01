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«Отдых-2018» - новости форума-выставки

Круглый стол «Разработка инструментов поддержки экспорта туристских услуг» пройдет на «Отдыхе» 12 сентября/ Уникальные авторские изделия из городов-участников ЧМ-2018 представят на выставке-форуме/ Презентация художественного фильма «Тобол» пройдет на стенде Тюменской области

Круглый стол «Разработка финансовых и нефинансовых инструментов поддержки экспорта туристских услуг» пройдет на «Отдыхе» 12 сентября

Круглый стол «Разработка финансовых и нефинансовых инструментов поддержки экспорта туристских услуг» пройдет в рамках открывающейся завтра в Экспоцентре на Пресне выставки-форума «Отдых-2018». Мероприятие пройдет в среду 12 сентября с 14:30 до 16:00 в павильоне 2, зал семинаров 4.

Организатором круглого стола является АО «Российский экспортный центр», и на нем ждут туркомпании, занимающиеся приемом иностранных туристов.

АО «Российский экспортный центр» является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта, предоставляющим российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер помощи. С 2018 года одним из направлений деятельности АО «РЭЦ» стала поддержка экспорта туристских услуг в сфере въездного туризма.

Спикерами круглого стола станут Ольга Кривошеенко, директор по продуктам для финансовых институтов и иностранных покупателей АО «РЭЦ» и Андрей Мезенцев - директор по консультационной поддержке экспортёров АО «РЭЦ».

Заявки для участия в мероприятии с указанием ФИО, названия организации, должности и контактных данных, просьба направить до 15:00 11-го сентября на электронный адрес: shamray@exportcenter.ru с пометкой: «ОТДЫХ: РЭЦ: заявка».

Уникальные авторские изделия из городов-участников ЧМ-2018 представят на выставке-форуме

При содействии Благотворительного фонда культурных и социально-значимых инициатив им. Феодора Ушакова, творческий союз художников декоративно-прикладного искусства представит на форуме «Отдых» уникальные авторские изделия художников их городов-участников Чемпионата мира по футболу 2018.

Произведения современного прикладного искусства продолжают многовековые художественные традиции нашей страны, являясь воплощением богатой материальной и духовной российской культуры, которая вызывает живой интерес стран ближнего и дальнего зарубежья, способствует дополнительному привлечению туристов.

Великие традиции российской культуры являются достоянием всего нашего многонационального народа. Произведения прикладного искусства отражают многовековые художественные традиции нашей страны, являя собой уникальный сплав материального и нематериального наследия народов России.

Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства ждет посетителей выставки на своем стенде.

Презентация художественного фильма «Тобол» пройдет на стенде Тюменской области

На стенде Тюменской области на выставке «Отдых-2018» во вторник 11 сентября в 15.30 часов состоится презентация художественного фильма «Тобол».

В мероприятии примут участие Ольга Ярилова, заместитель министра культуры Российской Федерации, Олег Урушев – генеральный продюсер фильма, Андрей Пантелеев – директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

В 2017 году кинокомпания «Солив» открыла привлекательность Тобольска с точки зрения киноиндустрии. Город стал родным для актёров и съёмочной группы полнометражной картины. Стены кремля, Рентерея, Софийско-успенский собор, Гостиный двор, нижний посад города – все эти достопримечательности Тобольска стали реальными декорациями для съёмок, а сам город главным героем исторической драмы «Тобол».

«Тобол» расскажет зрителю об истории освоения Сибири в петровские времена, первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове.

Период становления российской государственности в Сибири во времена Петра I авторы фильма попытались воссоздать на экране с максимально возможной исторической достоверностью. В основе сюжетной линии кинокартины лежит история любви молодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой.

В фильме будет много приключенческих моментов: поиски кольчуги Ермака, экспедиция военного и государственного деятеля, сподвижника Петра I, основателя Омска Ивана Бухгольца, битва с войском джунгар.

На стенде Тюменской области будет организована презентационная зона кинофильма «Тобол», где гости увидят фотокартины со съемок фильма в Тобольске и костюмы героев фильма – первого сибирского губернатора Матвея Гагарина и воина–джунгарина.

Полнометражный художественный фильм «Тобол» выйдет в широкий прокат 6 декабря 2018 года. Мировая премьера состоится 1 декабря 2018 года в городе Тюмени. По заказу "Первого канала" снята телевизионная версия из восьми серий.

/TOURBUS.RU