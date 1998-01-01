Новости "Медовуха-Fest " накормил, напоил и развеселил Почти 10 тысяч туристов участвовали в ежегодном гастрономическом фестивале, прошедшем в Суздале в минувшие выходные

В конце минувшей недели в древнем Суздале прошел третий ежегодный фестиваль "Медовуха-Fest", который стал дополнением к гастропроекту «Гастрономическая карта Владимирской области». Для участия в фестивале были выбраны более 28 местных производителей пищевой продукции, которых отбирали по таким критериям, как использование продуктов собственного производства, высокий уровень обслуживания, красивая подача блюд. «Русская кухня очень богата. К сожалению, в мире широкой популярностью пользуются только такие простые блюда, как борщ, пельмени и т так далее. Очень жаль, что представления о нашей кухне настолько узки. Наша задача показать, что наша кухня разнообразна и полезна», - заявил нашему корреспонденту вице-губернатор Владимирской обл. по культуре и социальной политике Михаил Колков. Несмотря на то, что на время проведения ЧМ-2018 внутренний туризм показал спад, в городах-участниках соревнований по футболу был отмечен значительный прирост туристического потока, который местами доходил до 75%. Чтобы не допустить спада в своем регионе, власти Владимирской области приняли решение запустить акцию «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018» - по её итогам было принято 465 тыс. гостей, в том числе и иностранных туристов. Общий прирост потока за эти полтора месяца составил 15%. Как было отмечено вице-губернатором в ходе встречи, основной иностранный туристический поток в Суздаль идет из Китая. Однако, продолжил он, организаторы гастрономического фестиваля намерены повысить интерес к отдыху в Суздале также и у туристов из других стран, и, конечно же, россиян. «У нас есть возможность принять еще большее число гостей», - заявил г-н Колков. «Суздаль своего рода рекордсмен по числу туристов на одного жителя. Наша отельная база состоит более чем из трех тыс. мест размещения, не включая апартаменты и частные дома». Организаторы надеются, что в будущем году фестиваль привлечет еще больше новых участников и партнеров и таким образом удастся расширить географию праздника. В прошлом году на "Медовуха-Fest" приехало более 6 тыс. гостей, по предварительным данным в 2018 году число гостей выросло примерно в 1,5-2 раза. Стоит отметить, что многие специально заранее планировали свою поездку, желая посетить фестиваль. Фестиваль медовухи не только показывает, что в России есть культура гастрономического туризма, но также помогает частным хозяйствам и небольшим предпринимателям продвигать свою продукцию. В рамках фестиваля гости могли попробовать и купить местные деликатесы: копченые перепелиные яйца, домашние сыры, соленья, приготовленные по старинным казачьим рецептам, мясную и рыбную продукцию, а также такие местные яства, как жареные огурцы, пареная капуста и многое другое. Представители администрации Суздаля в ходе встречи также отметили, что многие туристы остаются на несколько дней после проведения фестиваля и отдыхают, посещая местные музеи. При этом Владимиро-Суздальский музей-заповедник в прошлом году стал шестым в топ-10 самых посещаемых музеев России, показав прирост турпотока в 20%. /TOURBUS.RU

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