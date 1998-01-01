Турбизнес Северной столицы выступил против введения налога на гостей города

Региональные отделения Союза туриндустрии и Гостиничной ассоциации выступили с совместным заявлением в связи с желанием петербургских властей ввести в городе турналог

«Гостевой сбор в Петербурге в 2019 году вводить несвоевременно, а его параметры нуждаются в корректировке», - с таким совместным заявлением выступили Север-Западного регионального отделения Союза туриндустрии (СЗРО РСТ) и региональное отделении Российской гостиничной ассоциации (РГА), руководители которых направили губернатору города на Неве соответствующее заявление.

Как считают авторы письм директор СЗРО РСТ Екатерина Шадская и директор филиала РГА по Петербургу и Ленинградской области Алексей Мусакин, «понимая и в целом поддерживая желание администрации Петербурга увеличивать экономический эффект от пребывания на территории города туристов различных категорий, расцениваем возможное введение гостевого сбора в Петербурге в 2019 г. как преждевременное и влекущее негативные последствия для сферы туризма города в целом и гостиничного бизнеса в частности».

При этом они четко указывают, что «у предложенной концепции гостевого сбора слишком много слабых, нелогичных и непроработанных мест, а позитивного накопительного эффекта от его введения туристская инфраструктура города не испытает».

Авторы письма подчёркивают: «Уже сейчас средства размещения несут значительные затраты на процедуру постановки на миграционный и регистрационный учет российских и иностранных гостей», оценивая их в более чем 500 млн рублей в год. При этом, по их мнению, сборы уходят компаниям-посредникам между отелями и ответственным за миграционный учёт ведомством.

А самое главное – отели ждут повышение НДС с 18% до 20%, а растущая инфляция при снижении реальной покупательной способности населения могут снизить спрос.

«При этом в текущих экономических условиях взимание гостевого сбора с российских туристов окажет, без сомнения, негативное влияние на конкурентоспособность Петербурга как направления внутреннего туризма, а российские путешественники, возможно, предпочтут другие привлекательные направления (Москва, Казань и др.), где введение подобного сбора не планируется», – замечают авторы обращения.

Взимание туристского сбора с иностранных путешественников, напротив, полностью соответствует мировой практике и отвечает целям и задачам международного въездного туризма как инструмента экономического развития.

В то же время эксперты Российского союза туриндустрии полагают, что максимально целесообразным его введение для иностранных туристов будет не в 2019-м, а через 3-4 года, когда в полной мере даст о себе знать мощный положительный имиджевый эффект Чемпионата мира по футболу.

Завершая обращение, руководители РСТ-Северо-Запад и филиала Российской гостиничной ассоциации называют параметры туристского сбора, которые полагают экономически обоснованными, разумными и не ухудшающими положение средств размещения или же туристов.

По их мнению, вводить такой сбор можно не ранее 1 января 2022 года, обеспечив целевой характер расходования этих средств на развитие туристской инфраструктуры Петербурга, взимая сбор исключительно с иностранных граждан-физических лиц, а сумма сбора определяя как фиксированную величину, взимаемую с туриста или номера.

/TOURBUS.RU