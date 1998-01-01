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Выяснилось, в каких странах - самые «дорогие» ДТП

Эксперты компании «Альфа Страхование» проанализировали данные об убытках по полисам «Зеленая карта» за последние два года

Повреждения, нанесенные автомобилям в аварии на территории Финляндии, Германии и Австрии, обходятся россиянам дороже всего - от 3 до 3,5 тыс. евро, выяснили специалисты «Альфа Страхование», проанализировав данные об убытках по полисам «Зеленая карта» за 2017-2018 гг.

Как напомнили в компании, «Зеленая карта» - международный полис ОСАГО, который необходим для пересечения на автомашине территории других государств и предусматривает урегулирование убытков в соответствии с национальным законодательством страны, где произошло ДТП. Страховое покрытие также определяется законодательством страны, в которую въезжает турист.

В каждой стране существуют собственные нормы, касающиеся возмещения вреда, причиненного в результате дорожно-транспортных происшествий. Лимиты выплат разнятся и составляют от $17 тыс. на Украине до безлимитного уровня в Европе.

В случае ДТП необходимо предъявить полис «Зеленая карта» представителю полиции или пострадавшему в ДТП, позвонить своему страховщику или по номеру ассистанской компании.

Эксперты «Альфа Страхование» отметили, что размер среднего убытка, который принесли «Альфа Страхование» застрахованные и виновные в ДТП клиенты, доходил в Финляндии до 3,5 тыс. евро. На втором месте оказалась Германия, где эта сумма достигала 3,2 тыс. евро, следом идет Австрия - 3 тыс. евро.

На четвертом месте оказались аварии в Польше (2,3 тыс. евро), на пятом – в Чехии (2 тыс. евро), шестое место занимает Эстония (1,7 тыс. евро). Значительно ниже средний убыток оказался в Латвии (1,2 тыс. евро), Литве (1,1 тыс. евро), а также Белоруссии (0,8 тыс. евро) и Турции (0,7 тыс. евро)

«Путешествуя на автомобиле по разным странам, следует помнить, что в пути могут произойти непредвиденные ситуации, ведь ни один водитель не застрахован от аварий, - говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование». - Если за время путешествия застрахованный по полису «Зеленая карта» автовладелец станет участником ДТП и будет признан его виновником, то возмещение ущерба ляжет на страховую компанию.

Если виновником ДТП будет признан водитель автомобиля иностранного государства, то полис также поможет получить компенсацию».

«Между тем, ничего не мешает страховать отдельные риски в рамках полиса КАСКО или добровольного страхования ответственности с расширением территории действия полиса на необходимый водителю регион», - заключил эксперт.

Размер среднего убытка по полису «Зеленая карта»:

Страна Размер среднего убытка, евро Финляндия 3500 Германия 3200 Австрия 3000 Польша 2300 Чехия 2000 Эстония 1700 Латвия 1200 Литва 1100 Белоруссия 800 Турция 700