ЦИФРА НЕДЕЛИ: За семь месяцев Испанию посетили почти 700 тысяч россиян

Как сообщает АТОР, за семь месяцев 2018 года в Испании побывало 47 млн. зарубежных туристов, из которых более 680 тысяч оказались гражданами России. Таким образом, въездной туризм Испании вырос лишь на 0,3%. Одной из причин снижения темпов роста иностранного турпотока в Испании называют восстановление конкурирующих с Испанией пляжных направлений – Турции, Туниса и Египта.

В результате этого ключевые въездные рынки Испании продемонстрировали снижение объемов относительно показателей 2017 года: Великобритания ушла в минус на 2,8% (10,6 млн туристов), количество гостей из Германии сократилось на 5,8% (почти 6,8 млн гостей), из Франции – на 1,7% (6,2 млн человек).

Россия оказалась в более позитивном тренде: за январь-июль турпоток из нашей страны вырос почти на 6% в годовом выражении. По количеству иностранных прибытий в Испанию Россия замыкает ТОП-10 ключевых въездных рынков.

Что касается регионов страны, которые больше всего выиграли от прибытия туристов в этом году, то лидерство в этом по-прежнему за Каталонией (более 11 млн. человек, -2,2%), затем следуют Канарские острова (более 7,9 млн. человек, +2,6%) и Балеарские острова (почти 7,9 млн. человек, - 0,4%).

За первые семь месяцев Испания получила от туризма почти 11,7 млрд. евро доходов (-0,9%) . При этом средние расходы одного туриста увеличились на 4,2% до 1177 евро, а дневные траты возросли на 9,5% до 152 евро.

В июле в Испании отдохнуло 175 тыс. граждан РФ (на 5,7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года). Тем не менее, в отличие от той же Турции, где турпоток в июле относительно июня показал снижение на 10%, количество российских прибытий в Испанию в течение лета продолжает расти (+2,3% к июню 2018 года).

По информации АТОР, российские туроператоры объяснили некоторое спроса на испанском направлении проведением ЧМ-2018, из-за которого часть туристов предпочла остаться дома, а также негативным фоном в связи с отменой туров «Натали турс».

Впрочем, по мнению экспертов, Испании по силам «отыграть» потери в бархатном сезоне, который на российском рынке является пиковым для направления. По данным туроператоров, основная часть туров на сентябрь уже распродана.

Комментируя спрос на испанском направлении в этом сезоне, Неля Огурцова, генеральный директор туроператора «Время – Тур», сообщила нашему корреспонденту: «Испания продается хорошо, активным спросом пользуются туры на бархатный сезон – сентябрь и начало октября Некоторые отели даже начали присылать «стоп-сейл». Кроме того, туристы бронируют поездки на зимний период, что очень радует.

Но общий уровень продаж сильного прироста не показывает. Я бы даже сказала, что он остался на уровне 2017 года или чуть меньше».

В свою очередь Алена Хитрова, руководитель отдела PR & QC компании ANEX Tour, в беседе с нами отметила: «По предварительным результатам летнего сезона можем отметить, что объем реализованных туров остался на уровне прошлого года.

У нас работа на направлении шла над качеством и ассортиментом, нежели над количеством отправленных туристов. Например, на острове Майорка в 2018 году к нашим предложениям было добавлено более 40 новых объектов размещения и 15 новых курортов.

Объем рейсов на период бархатного сезона у нас такой же, как в другие летние месяцы, сокращение полетной программы традиционно начинается в октябре на стыке двух сезонов – летнего и зимнего.

До середины октября программа сохраняется с ежедневными вылетами AZUR air, далее вылеты осуществляются с частотой два раза в неделю до начала апреля в Барселону.

Сейчас глубина продаж на направлении достигает начала следующего года.

Сейчас, в бархатный сезон, в Испанию едут преимущественно молодые туристы и семьи без детей, средняя продолжительность туров 9-10 ночей. Средняя стоимость тура на побережье Коста-Брава в конце сентября - начале октября составляет 55 тыс. на двоих человек с проживанием в отеле 3* (завтраки) с хорошим уровнем сервиса».

/TOURBUS.RU