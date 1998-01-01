«Отдых-2018» - новости форума-выставки

Конференция «Маркетинг территорий и национальный брендинг России» пройдет 12 сентября/ Что представит на «Отдыхе» Ставрополье?/ В первый день работы форума обсудят «Гостиничный бизнес сегодня и завтра»

Конференция «Маркетинг территорий и национальный брендинг России» состоится на выставке-форуме «Отдых-2018»

12 сентября в рамках 24Международного форума-выставка по туризму "Отдых -2018" в ЦВК «Экспоцентр» состоится конференция «Маркетинг территорий и национальный брендинг России».

Цель конференции – помочь руководителям и специалистам администраций регионов и городов, туристско-информационных центров, других маркетинговых организацийполучить новые знания и ответы на вопросы: как региону/городу выстроить грамотную стратегию продвижения туристического потенциала своей территории и сделать въездной и внутренний туризм доходной статей местного бюджета.

В рамках конференции пройдут две сессии: сессия 1- Национальный брендинг России и сессия 2 - Маркетинг территорий.

В рамках первой сессии, состоится обсуждение вопросов повышения имиджа России на международном туристском рынке; продвижения бренда Madein Russia;реализации маркетинговых мероприятий в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма»; роль СМИ в продвижении регионов; подготовка кадров для работы в сфере маркетинга территорий. Также спикеры расскажут о результатах эксперимента по внедрению электронных виз на Дальнем Востоке и в Калининградской области и паспорта болельщика на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России.

Вторая сессия конференции будет посвящена маркетингу территорий. На сессии планируется обсудить вопросы повышения имиджа регионов и городов России, маркетинговые методы и средства продвижения туристического потенциала российских территорий, инструменты государственно-частного партнерства при продвижении туристического потенциала регионов и городов России, способы создания территориальных брендов.

В конференции участвуют руководители и специалисты администраций регионов и городов, представители ТИЦ, маркетинговых организаций, бизнес-сообщества и иных организации в сфере туризма.

Что представит на «Отдыхе» Ставрополье?

В работе 24-й Международной форум-выставке по туризму «Отдых» будет представлена большая экспозиция Ставропольского края.

Регион представляет особый интерес в части развития практически всех видов туризма от культурно-познавательного до оздоровительного. Города-курорты Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и др.) предлагают услуги по профилактике и лечению различных заболеваний и привлекают значительноечисло туристов.

За первое полугодие Ставропольский край посетили 645 тысяч человек — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост турпотока в Кавминводы составил 8,8%.

На выставке «Отдых» в состав делегации края войдут представители Министерства туризма и оздоровительных курортов. В выставочной экспозиции примут участие ведущие предприятия региона, специализирующиеся на санаторно-курортном туризме. Среди них - туроператоры «Профкурорт» и «Ваш отдых», санатории Кисловодска «Вилла АРНЕСТ», «Центросоюз-Кисловодск», «Белая дача», Санаторий им. Горького РАН, PLAZA SPA Hotel, Санаторий им. Орджоникидзе, а также пятигорский отель «Бештау» и cанаторно-курортный комплекс «Русь» в Ессентуках.

Дискуссионная панель «Гостиничный бизнес сегодня и завтра» пройдет в рамках выставки-форума

11 сентября с 10.30 в ЦВК «Экспоцентр» состоится заседание Академии гостиничного бизнеса «Гостиничный бизнес сегодня и завтра».

Мероприятие в виде дискуссионной панели проводится третий год подряд и освещает все ключевые вопросы развития гостиничной индустрии: законодательство, развитие отельного дела, классификацию отелей, инвестиции в гостиничный бизнес и многое другое.

Маодератором дискуссии выступит вице-президент Российской гостиничной Ассоциации, управляющий партнер Cronwell Hotels&Resorts Алексей Мусакин.

4,5-часовая дискуссионная панель будет состоять из трех частей. В рамках первого блока «Влияние законодательства на развитие туризма и гостиничного бизнеса» участники обсудят вопросы классификации отелей: особенности нового Положения о классификации и требования к образованию и опыту персонала отелей, подготовку российских отелей к введению обязательной классификации. Также запланирована дискуссия на тему «Курортный сбор – способ развития туристкой инфраструктуры или фактор, снижающий туристскую привлекательность».

Вторую часть дискуссионной панели объединит общая тема «Новые форматы средств размещения – апарт-отели и сервисные апартаменты – новые игроки на гостиничном рынке. Угроза для «классических» гостиниц?».

Заключительный блок дискуссии будет посвященмалым нестандартным средствам размещения – туристическим базам и домам рыбаков и охотников.

Участники оценят долю таких средств размещения на рынке гостиничных услуг и их влияние на туристский рынок, способы регулирования и взаимодействия с органами власти, а также обсудят другие вопросы.

/TOURBUS.RU