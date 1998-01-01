Бeларусь развивает MICE

Пока что еще малоизвестные возможности делового туризма в Беларуси представили на берегах Невы

На состоявшейся в городе на Неве встрече представителей местной туриндустрии с делегацией из Белоруссии гости представили возможности делового туризма республики, детально обрисовав ее преимущества, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Белорусские специалисты сразу же заявили, что удобное географическое положение, большое количество авиарейсов из ряда городов России, а также возможность добраться в страну на поезде или даже автобусе, огромный выбор бизнес-площадок и наличие гостиничных комплексов международного уровня делают страну весьма привлекательной для проведения любых деловых мероприятий, начиная от встреч VIP-персон и завершая съездами с большим числом участников.

При этом директор по продажам компании Sunny Travel Алина Скриба подчеркнула, что «заказчиков деловых мероприятий ждут очень приятные цены и не менее приятное белорусское гостеприимство».

«В настоящее время наша страна готова предложить клиентам огромный выбор вариантов проведения MICE-мероприятий, - констатирует она. – Наличие множества площадок, включая замки и усадьбы, позволяет нам организовывать под ключ любые деловые события, включая и такие как балы или квесты».

По ее оценке, варианты проведения деловых событий в Белоруссии могут быть самыми разными. В частности, в агротуристическом комплексе «Наносы-Новоселье» могут быть организованы выездные мероприятия, связанные с «сельской» тематикой программы, в комплексе «Раубичи» можно проводить корпоративные Олимпиады и Спартакиады (в том числе, по летнему биатлону), а на «БЕЛАЗе» гости получают возможность не только интересно и с пользой провести время, но и попробовать свои силы в вождении многотонных грузовиков.

В свою очередь, Алеся Гладунчик, менеджер проектов компании Travel Connections, не преминула заметить, что «Белоруссия – ближе, чем вы думаете, и больше, чем вы ожидаете».

В частности, в ходе выступлений этого эксперта и других специалистов была охарактеризована инфраструктура делового туризма Белоруссии, включающая десятки объектов. Таких как гостиница «Беларусь» в Минске с большим номерным фондом (486 номеров различных категорий), конференц-залами и физкультурно-оздоровительным комплексом, санаторий «Альфа-Радон» в 190 км от Минска с уютным конференц-залом на 70 человек, а также туристический комплекс «Красный» (280 км от столицы Бeларуси), находящийся в одноименном заповеднике, где проводятся джип-сафари с наблюдением за оленями, зубрами и другими животными, а также можно взять велосипед и поездить по окрестностям.

Подтверждают наличие интереса к Белоруссии как к направлению MICE-туризма и в среде российского туристического бизнеса. Например, руководитель отдела MICE «КМП Групп» Екатерина Вырикова сообщает, что постепенно к уже работающим популярным направлениям добавляются страны бывшего СССР, включая Белоруссию.

«Это направление интересно тем, что страна расположена географически близко и удобно связана с Россией многими видами транспорта, предлагает большой выбор вариантов проведения мероприятий, - констатирует она. – А отсутствие целого ряда формальностей (например визы) и приемлемые цены обеспечивают им высокую конкурентоспособность на рынке».

/TOURBUS.RU