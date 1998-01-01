Oman Air начнет ежедневные полеты в Москву 30 октября

Туроператоры обсуждают предстоящее начало полетов оманского авиаперевозчика в российскую столицу

Oman Air с 30 октября откроет ежедневные прямые авиарейсы между Москвой и Маскатом, столицей Омана, сообщили представители оманской авиакомпании.

Рейсы будут выполняться в московский аэропорт Домодедово. Выбор аэропорта в числе прочего связан с тем, что Oman Air рассматривает возможность кодшеринга с российской авиакомпанией S7, в том числе для стыковочных рейсов в Санкт-Петербург и другие города, заявил руководитель департамента корпоративной стратегии и планирования Omar Air Бернард Крупка, которого цитирует «Интерфакс».

На рейсы в Москву Oman Air поставит новейшие самолеты Boeing 737 MAX. Лайнер рассчитан на 162 места. Расстояние между рядами кресел в салоне эконом-класса — до 102 см, в бизнес-классе шаг кресел составляет до 204 см.

В сентябре Oman Air также открывает офис в Москве. "Мы серьезно относимся к российскому рынку и осознаем его привлекательность. Пока мы не ждем огромного количества пассажиров. Мы рассчитываем поддержать экономическое развитие Омана за счет развития деловых связей с Россией, а также поддержать интерес к Оману среди россиян", — сказал г-н Крупка.

Согласно новой стратегии развития туризма в Омане, Россия является одним из приоритетных рынков — с июня султанат облегчил визовые требования для российских граждан. Кроме того, Oman Air рассчитывает на популярность стыковочных рейсов, в том числе на Мальдивы, Шри-Ланку, Занзибар и в Таиланд. Расписание полетов между Москвой и Маскатом составлено с учетом удобства стыковок.

Как сообщалось, весной авиакомпания Bangkok Airways подписала кодшеринговое соглашение с Oman Air. Таким образом, пассажиры Oman Air, путешествующие из Москвы, смогут воспользоваться удобной пересадкой в Бангкоке на рейсы, выполняемые Bangkok Airways.

В марте международный аэропорт Маската открыл новый пассажирский терминал, который облегчил и ускорил процесс пересадки.

Напомним также, что с 7 мая этого года власти султаната упростили визовый режим для граждан России, Китая и Ирана. Теперь граждане указанных стран могут посетить Оман по туристической визе, получаемой в аэропорту.

Как отметил ранее в интервью нашему порталу гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, «Оман – это замечательная страна, самобытная, красивая, очень интересная, она привлекает своей богатой историей, культурными достопримечательностями, великолепной природой; кроме того, там очень приветливые, дружелюбные, добрые люди. Отелей в Омане не так много, но все они отличаются хорошим сервисом. Оман востребован у наших туристов как «в чистом виде», так и в связке с Эмиратами.

Если бы Министерство туризма Омана проявляло больший интерес к России, а еще лучше - инвестировало в рекламу страны в России хоть какие-нибудь значимые деньги, то количество наших туристов росло бы стремительными темпами.

Ведь, как говорят на Востоке, невозможно вырастить гранатовое дерево, не посадив для начала косточку».

Со своей стороны, Ирина Мануэльская, руководитель отдела продаж компании Sodis, отметила: «Новость о начале полетов Oman Air интересная, но нельзя сказать, что долгожданная для рынка. Конечно, прямые рейсы, как показывает практика, повышают интерес к направлению и помогают увеличить туристический поток.

В случае с Оманом какое-то увеличение будет, но не очень заметное. У нас нет большого числа запросов на это направление, скорее оно предназначено для искушенных туристов, которые уже почти все видели».

В свою очередь, руководитель направления Ближний Восток компании «Квинта Тур» Александр Никитенко заявил нашему порталу: «Когда Oman Air действительно запустит прямой рейс, то это поможет поднять туристический поток в султанат. Примером тому служат Катар и Бахрейн – интерес к этим государствам заметно увеличился после начала прямого авиасообщения.

Пока что к нам редко обращаются с просьбой забронировать Оман, поскольку направление никак не продвигается на российском рынке».

/TOURBUS.RU