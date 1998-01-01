Новости Горячие новости Курс евро превысил 80 рублей/ "Ингосстрах" принял более трех тыс. заявлений клиентов "Натали Турс"/ Туристам во Флоренции теперь грозит штраф до 500 евро за еду на улице

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 11 апреля Доллар США и евро резко ускорили рост на "Московской бирже" после начала американской сессии в четверг днем: курс евро превысил 80 руб./EUR1 впервые с 11 апреля нынешнего года, доллар достиг 69,11 руб./$1 впервые с апреля 2016 года. Курс доллара в 16:16 мск составил 69,11 руб./$1, прибавив 85,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 80,39 руб./EUR1 — плюс 1,03 рубля к уровню предыдущего закрытия. По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко ускорил падение, наблюдавшееся в первой половине дня, после того, как на рынок вышли участники американской сессии. Игроки активизировали распродажи рублевых активов на фоне продолжающихся слушаний в Конгрессе США, посвященных теме возможного вмешательства России в американские выборы и рисков введения новых санкций. "Можно ожидать, что рубль продолжит существенно слабеть против доллара и евро в ожидании новых американских санкций против экономики России, которые могут быть приняты уже в ближайшее время. Вероятно, евро сможет дорасти до 80,2 рубля, а доллар подняться выше 69 рублей", — полагает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. "Ингосстрах" принял более трех тыс. заявлений от клиентов "Натали Турс" Как сообщил сегодня "Интерфаксу" начальник управления урегулирования убытков розничного бизнеса компании Максим Максимкин, "по данным на утро 6 сентября, мы приняли заявления от 3,3 тысяч клиентов туроператора "Натали Турс". Все они сейчас находятся в стадии рассмотрения". По словам г-на Максимкина, сумма выплат еще не известна. "Сумма постоянно меняется. Мы ее озвучим, когда будет закончен прием документов", — пояснил он. Как отметили в СК "Ингосстрах", достаточно большое количество заявлений подано с неполным пакетом документов, поэтому их приходится запрашивать дополнительно. "Отказов в возмещении не зарегистрировано", — заключил г-н Максимкин. Согласно данным картотеки Таганского районного суда Москвы, клиенты "Натали Турс" подали 195 исков. Они были поданы как самостоятельно туристами, так и "Клубом защиты прав туриста" (28 исков). Также имеются заявления от Управления Роспотребнадзора по Москве. Туристам во Флоренции теперь грозит штраф до 500 евро за еду на улице Штраф от 150 до 500 евро теперь грозит туристам за употребление еды в исторической части Флоренции, сообщает британская газета Express. "Запрет касается улицы Via de’ Neri, знаменитой своими магазинами с едой и деликатесами, и соседних районов, в том числе дороги до популярной галереи Уффици. Он будет действовать в обеденное и вечернее время и продлится до 6 января 2019 года", — пишет издание. По данным газеты, на подобные меры власти города пошли из-за участившихся конфликтов местных жителей с туристами, которые усаживаются с едой на ступеньки и мешают им попасть домой. Кроме того испанские туристы избили местного лавочника, который потребовал, чтобы они прекратили есть перед входом в его магазин. "В первую очередь новый закон направлен против "необразованных" туристов, которые превращают улицы Флоренции в место для обеда. Теперь всем, желающим поесть на улице, придется ехать за пределы исторической части города", — отмечает Express. В прошлом году туристы во Флоренции осуществили 10 млн ночевок. Ежегодно турпоток в итальянский город растет на 1,9%. /TOURBUS.RU

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