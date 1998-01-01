Италия вводит новые правила аккредитации туроператоров

Эксперты комментируют опубликованные Генконсульством Италии в Москве изменения в порядке аккредитации туроператоров

С сентября этого года вступили в силу новые правила аккредитации туроператоров в Генконсульстве Италии в Москве, - сообщает пресс-служба ENIT. Новые требования к аккредитации туроператоров разрабатывались Генконсульством в сотрудничестве с ENIT и при участии АТОР с 6 июня по 6 июля этого года.

Как отмечает АТОР, новые правила позволят минимизировать риски ошибочного присвоения аккредитации компаниям, не признанным российскими туроператорами, проводить периодические проверки соблюдения необходимых требований для сохранения аккредитации, создать внутренние механизмы контроля с целью противодействия фальсифицированию виз, а также установить структурированное сотрудничество с туроператорами для проведения совместных действий в данной области.

Согласно новым правилам, аккредитация туроператоров будет выдаваться на один год, и проводиться Генеральным Консульством ежегодно в декабре. Запросы на аккредитацию от новых туроператоров принимаются в течение всего года.

При этом генконсул может лишить туроператора прав, приобретаемых в рамках аккредитации. Это может произойти в случае неудовлетворительного отслеживания визовых практик, периодического несоблюдения требований, предоставления недостоверных документов, периодических случаев фальсифицирования виз.

Срок лишения аккредитации может составлять от 1 месяца до 1 года. По истечении срока лишения аккредитации, туроператор должен будет внести 1000 евро на счет Генерального консульства для покрытия затрат на проведенную Консульством соответствующую работу. Для внесения в список аккредитованных туроператоров ранее истечения установленного срока лишения аккредитации, туроператор должен будет внести 2000 евро на счет Генерального консульства для покрытия затрат на проведенную Консульством соответствующую работу.

В случае повторных нарушений Генеральный консул вправе лишить нарушившего туроператора аккредитации на неопределенный срок или бессрочно.

Для получения аккредитации туроператор должен направить на имя Генконсула заявление (на официальном бланке туроператора с печатью и подписью на адрес accreditation@enit.it), а также следующие документы:

1. Копию свидетельства о внесении в Единый Федеральный Реестр туроператоров с присвоением реестрового номера туроператора международного выездного туризма, полученного в соответствии с законодательством РФ. Все аккредитованные туроператоры будут обязаны отправить в Консульство копию обновленного свидетельства сразу после получения его на новый срок;

2. Документ, подтверждающий членство в уполномоченном законом объединении туроператоров в сфере выездного туризма и наличие фонда для обеспечения гражданской ответственности туроператора на случай репатриации в чрезвычайных ситуациях;

3. Действующие договора с деловыми партнерами в странах ЕС, предоставляющими размещение и иные туристические услуги;

4. Действующие договора с транспортными компаниями или с онлайн-платформами, осуществляющими продажу транспортных услуг в оба конца;

5. Точное описание внутреннего механизма работы и контроля в визовом отделе туроператора. Аккредитованный туроператор должен иметь внутренний механизм, предусматривающий систему контроля и архивирования данных о процессе работы с документами на визу, позволяющий прослеживать постфактум все этапы в обратном порядке и определять всех сотрудников, имевших доступ и работавших с каждым конкретным пакетом документов на визу, направленным в Консульство.

6. Заявление о готовности туроператора содействовать вместе с другими аккредитованными туроператорами созданию и содержанию органа контроля и координации сотрудничества в соответствии с целями ст.45, пункта 4 Визового кодекса (максимальный предусмотренный взнос - 100 евро). Данный орган будет является контактным центром между туроператором и Генеральным консульством по всем вопросам, связанным с процедурой аккредитации и с визовыми практиками с целью улучшения сотрудничества.

Комментируя новые правила, представитель пресс-службы туроператора PAC Group, заявил нашему корреспонденту: «Мы положительно оцениваем новую процедуру аккредитации в Консульстве Италии и не считаем требования избыточными. Эти изменения очень важны.

В информации, полученной туроператорами от пресс-службы консульства, указано, что новая процедура аккредитации направлена на упрощение и развитие деятельности официально зарегистрированных в РФ туроператоров в сфере работы с туристическими визами для въезда в Италию и в Шенгенскую зону. Поэтому никаких опасений ситуация не вызывает».

В то же время эксперт компании «Интурист», которого цитирует АТОР, заявил: «В пункте 5 не очень понятно, что имеется в виду под внутренним механизмом контроля со стороны туроператора. Если речь идет о личной ответственности сотрудников визового отдела, имеющих персональный код доступа в консульскую систему, то эти требования уже реализуются на практике. Если это что-то новое, хотелось бы получить разъяснения и требования, как именно должен работать этот механизм».

При чтении шестого пункта, по словам экспертов, возникает вопрос, чем будет заниматься новая создаваемая структура и почему работа с туроператорами не может быть оплачена из средств перечисляемого консульского сбора. «Надеемся, что в ближайшее время Консульство Италии даст развернутые пояснения туроператорам по новой процедуре аккредитации для туроператоров», - заключил представитель туроператора «Интурист».

/TOURBUS.RU