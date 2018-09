Новости Всероссийский День MICE-2018 - уже через месяц Сразу четыре крупных мероприятия для профессионалов индустрии делового туризма пройдут в столице 10 октября

В течение одного дня – 10 октября – в залах Конгресс-центра ЦМТ на Пресне в рамках Дня MICE-2018 состоится сразу четыре крупных мероприятия для профессионалов индустрии делового туризма:

Конференция для профессионалов отрасли из регионов России «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития » Workshop «BE IN RUSSIA TOP-100/ будь в России !»

MICE-баттл регионов России

IX Церемония награждения Russian Business Travel & MICE Award Учредителем Дня MICE выступает Торгово-промышленная палата РФ, по инициативе которой ежегодная профессиональная награда RBT&MA расширит границы и пройдет в новом формате – в рамках масштабного проекта Всероссийского Дня MICE. Организатор премии – Группа компаний «Конкорд», которая специализируется на организации крупных отраслевых мероприятий. Официальными партнерами Дня MICE и премии выступают: BE IN RUSSIA, "Интурист", Cosmos Group, "Академсервис", "Панорама 360" (башня Федерация, Москва Сити), TUI Corporate, Very Good Transfer, MAXIMICE, Японская национальная туристическая организация (JNTO), "ЭГО Транслейтинг" и другие. Главный информационный партнер Дня MICE и организатор премии RBT&MA - медиахолдинг «Турбизнес». Ежегодная торжественная церемония профессиональной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award станет завершающим аккордом Всероссийского Дня MICE. Чествовать победителей и лауреатов премии будут 400 представителей индустрии гостеприимства, туристических компаний и ассоциаций, работающих в сфере MICE, а также представители крупных корпоративных заказчиков из разных сфер бизнеса. Интегрированная регистрация на все четыре события для участников и гостей мероприятия позволит превратить это событие в самое масштабное в отрасли за всю историю MICE-индустрии России. Зарегистрироваться для участиях в мероприятия Дня MICE можно ЗДЕСЬ.

