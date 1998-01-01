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Российских туристов ждут в отелях Jumeirah

Вчера в столице состоялась презентация возможностей для отдыха в отельной сети Jumeirah

В ходе вчерашней встречи с журналистами и профессионалами туризма отельеры Jumeirah Group поделились с гостями информацией о номерных фондах, ресторанах, барах, возможностях для проведения и организации MICE-мероприятий, инсентивов, тимбилдингов и деловых встреч.

Как рассказали представители компании, отличительная черта всех отелей группы Jumeirah – изысканный аутентичный дизайн, присущий той стране или региону, где он расположен.

К примеру, курорт Jumeirah Bali в Индонезии был сконструирован по образцу древнего яванско-индийского водного дворца, другой отель сети – Jumeirah Zaabel Saray в ОАЭ сконструирован по примеру дворца времен Османской империи. Настоящие произведения восточного искусства, потолки, расписанные вручную, фрески, мраморная отделка и многое другое – все это создает неповторимую атмосферу восточной сказки.

В беседе с нашим корреспондентом Ирина Хебнер, директор по продажам Zaabel Saray, отметила: «Мы многое можем предложить нашим гостям. Наша основная цель – создать неповторимую атмосферу и подарить путешественникам уникальные эмоции от поездки. В нашем отеле 443 номера, над оформлением каждого трудились дизайнеры. В Jumeirah Zaabel Saray - шесть ресторанов, в том числе со средиземноморской анатолийской и традиционной турецкой кухнями, а также северо-индийской и ливанской».





Ирина Хебнер также отметила, что основная масса гостей в их отеле, примерно 40% от общего числа - гости из России.

«Наша задача на этом мероприятии – установить еще больше деловых контактов с российскими туроператорами. По нашим данным, почти половина наших гостей – российские туристы (в том числе значительная часть - из Чечни), плюс к нам приезжают гости из стран СНГ, в первую очередь - из Узбекистана.

Мы видим большой потенциал российского рынка и хотим укрепить наши позиции. Основной наш фокус – укрепление деловых связей, а не продвижение бренда, поскольку он и так известен и пользуется популярностью. Плюс мы заинтересованы в увеличении MICE-групп», - заключила она.

Также г-жа Хебнер отметила, что в отеле в Дубае расположен самый большой спа в ОАЭ – его площадь составляет более 8 тыс. квадратных метров, плюс здесь находятся традиционные хамамы, снежные комнаты, центы талассо- и стоун-терапии.

Напомним, что международная управляющая компания в сфере гостеприимства Jumeirah Group включает в свою сеть самый роскошный отель в мире, символ Дубая, отель-парус Burj Al Arab, а также Jumeirah Beach Hotel, Jumeirah Emirates Towers, Madinat Jumeirah и Jumeirah Zabeel Saray в Дубае, Jumeirah Carlton Tower и Jumeirah Lowndes Hotel в Лондоне, Jumeirah Essex House в Нью-Йорке, Jumeirah Himalayas Hotel в Шанхае и Jumeirah Dhevanafushi на Мальдивах.

Кроме того, компании принадлежит проект Jumeirah Living по предоставлению роскошных жилых помещений с безупречным обслуживанием, SPA-бренд Talise, ресторанный бренд Jumeirah Restaurants, аквапарк Wild Wadi, академия гостиничного бизнеса The Emirates Academy of Hospitality Management и программа привилегий Sirius.

/TOURBUS.RU