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06 сентября
В Карелии появятся сразу несколько туристических кластеров

В ходе фестиваля фестиваля Ruskeala Symphony глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал журналистам о планах по развитию туризма в републике


«Никто не сомневается в том, что Карелия является одним из наиболее перспективных для развития туризма регионов России, однако нам предстоит много работать над тем, чтобы сделать ее привлекательной для гостей не только летом, но и в межсезонье, осенью и весной, - заявил на встрече с журналистами во время фестиваля Ruskeala Symphony глава республики. – А для этого надо создавать и продвигать новые, привлекательные туристические продукты», - сообщает наш корреспондент.

 

В этой связи Артур Парфенчиков подтвердил намерение властей Карелии развивать в ней сразу несколько новых туристических кластеров. В частности, речь идет о Ладожском кластере, а также кластере Южной Карелии, в состав которого входит и горный парк «Рускеала». Его глава республики считает одним из наиболее притягательных объектов туристической инфраструктуры, способным не только стать ярким звеном в цепочке предлагаемых в республике туристических маршрутов, но и центром событийных мероприятий.

 

«Планируем запустить здесь множество новых интересных проектов, которые будем презентовать уже в следующем году, - сообщил глава Карелии. - В том числе речь идет и о новых объектах проживания». Кроме того, большие перспективы он видит и в развитии водного туризма, включая речной круизный. Для чего регион уже заключил соглашения с Ленинградской и Новгородской областями и готов приступить к созданию мест причаливания крупных судов на Ладоге, Онежском озере и на Белом море.

 

А для того чтобы сделать регион более доступным для гостей, Артур Парфенчиков намерен расширять его авиационную доступность. По его словам, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы со следующего года увеличить число туристических авиарейсов в Карелию, поскольку существующие ныне объемы перевозки уже не соответствуют потребности рынка.

Чтобы принимать больше рейсов, в ближайшее время  будет модернизирован и аэропорт Петрозаводска, который после завершения работ станет соответствовать всем международным требованиям.

 

Что касается нового событийного календаря, состоявшийся недавно второй фестиваль симфонической музыки под открытым небом Ruskeala Symphony показал, что в этом направлении есть куда расти. По оценке организаторов, в этот раз его посетило вдвое больше туристов - около 6 тыс. человек. Причем сильно расширилась география туристов и, помимо гостей из Москвы и Петербурга, послушать симфоническую музыку на фоне пейзажей «Рускеалы» приехали путешественники из многих других городов, включая даже сибирские.

А поскольку в 2018 году Ruskeala Symphony состоялся в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, а его генеральным партнером стал туроператор «TUI Россия», увеличение количества гостей стало логичным.

/TOURBUS.RU


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