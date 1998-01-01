Новости Горячие новости Российских туристов обокрали на миллион евро по пути из аэропорта Ле-Бурже/ Более 20 российских туристов двое суток не могут вернуться из Болгарии/ Британская пара могла погибнуть из-за химикатов в отеле Египта

Российских туристов обокрали на миллион евро по пути из аэропорта Ле-Бурже Три чемодана с драгоценностями на сумму более 500 тыс. евро украли у российской семьи на выходе из парижского аэропорта Ле-Бурже, сообщает радиостанция RTL. Инцидент произошел в понедельник вечером, около 22:30. Семья из трех человек прилетела из Ниццы на частном самолете и села в такси. При выезде на автостраду А1 путь им преградил автомобиль. Россияне сначала подумали, что произошло ДТП, но из машины выбежали четыре вооруженных грабителя в масках. Они заставили туристов открыть багажник и отдать три чемодана, кошелек и мобильные телефоны. Водитель попытался снять грабителей на телефон, но преступники его выхватили. RTL отмечает, что преступники явно были хорошо информированы. Жертвы ограбления сообщили полиции, что в одном из чемоданов находились драгоценности, в том числе, бриллианты, общая стоимость изделий оценивается в сумму, превышающую 500 тысяч евро. По данным радиостанции Europe1, общая стоимость похищенного достигает миллиона евро, так как в багаже была и дорогая одежда. Следствие ведет полицейский департамент Ла-Курнев в пригороде Парижа. Более 20 российских туристов на протяжении двух суток не могут вернуться из Болгарии в Петербург Более 20 российских туристов со 2 сентября не могут вылететь из болгарского Бургаса в Санкт-Петербург из-за отмены брони туроператора "Турово", сообщил "Интерфаксу" один из туристов. Туристы должны были вылететь в Санкт-Петербург в воскресенье в 11 утра рейсом FB687 авиакомпании Bulgaria Air. По словам путешественника, в воскресенье он неоднократно проверял табло в аэропорту, так как ранее в сервисе ему сообщили, что точное время вылета будет только в день отправления домой. После того, как рейс так и не был объявлен, семья обратилась в онлайн-сервис CityTravel, где им сообщили, что "в сервисе в курсе проблемы, но пока решить ее нет возможности, поэтому приобретать билеты повторно туристам придется за свой счет". "Представители Bulgaria Air объявили, что вылет отменили еще 28 августа и не смогли объяснить, почему никто не предупредил россиян об этом", — рассказал Александр. Стоимость обратных билетов, которые туристам предлагают оплатить самостоятельно, достигают 350 тыс. рублей на троих. Онлайн-сервис CityTravel предложил компенсировать половину стоимости билетов Бургас – Пулково. Ранее стало известно, что более 2,5 тыс. россиян не смогут воспользоваться билетами на рейсы в Болгарию и обратно авиакомпании Bulgaria Air с вылетами после 24 августа, приобретенными у российского туроператора "Турово" (бренд "Билетбери"). Причиной стала задолженность в размере 216 тыс. евро перед консолидатором рейсов, болгарской компанией "Ной Трэвел". По последним данным, около тысячи туристов смогли вернуться домой. Британская пара могла погибнуть из-за химикатов в отеле Египта Британская пара могла погибнуть из-за химикатов, которыми был обработан соседний номер в отеле Steigenberger Aqua Magic курорта Хургада в Египте, пишет издание Daily Mail. "Причиной смерти британской пары могли стать химикаты, которыми за несколько часов до их смерти был обработан соседний номер в отеле Хургады. Токсичные вещества могли проникнуть через вентиляцию в комнату к туристам. К тому же они могли быть очень сильными, в Египте перечень разрешенных химикатов намного больше, чем в Европе", — пишет портал.



По данным портала BBC News, египетское правительство приказало провести проверку на соответствие отеля Steigenberger Aqua Magic стандартам гигиены. "Результаты аудита будут известны в ближайшее время", — сообщили представители британского туроператора Thomas Cook.

Кроме того, компания исключила из своего перечня почти 200 отелей из соображений безопасности клиентов или по причине несоответствия "строгим критериям качества".



Ранее стало известно, что в одном из номеров отеля нашли тела супружеской пары из Великобритании. По словам экспертов, женщина, сотрудница филиала туроператора Thomas Cook в городе Бернли, скончалась от сердечного приступа, причина смерти супруга не установлена.

Туроператор Thomas Cook 24 августа эвакуировал из отеля 301 человека, в компании назвали это "мерой предосторожности, связанной с тем, что появилась информация о возросшем числе заболеваний постояльцев отеля". Кроме того, возникли предположения, что муж их сотрудницы мог умереть от инфекции, полученной в гостинице. /TOURBUS.RU

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