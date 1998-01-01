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05 сентября
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Российских туристов обокрали на миллион евро по пути из аэропорта Ле-Бурже/ Более 20 российских туристов двое суток не могут вернуться из Болгарии/ Британская пара могла погибнуть из-за химикатов в отеле Египта
Российских туристов обокрали на миллион евро по пути из аэропорта Ле-Бурже
Три чемодана с драгоценностями на сумму более 500 тыс. евро украли у российской семьи на выходе из парижского аэропорта Ле-Бурже, сообщает радиостанция RTL.
Инцидент произошел в понедельник вечером, около 22:30.
Семья из трех человек прилетела из Ниццы на частном самолете и села в такси. При выезде на автостраду А1 путь им преградил автомобиль. Россияне сначала подумали, что произошло ДТП, но из машины выбежали четыре вооруженных грабителя в масках. Они заставили туристов открыть багажник и отдать три чемодана, кошелек и мобильные телефоны.
Водитель попытался снять грабителей на телефон, но преступники его выхватили.
RTL отмечает, что преступники явно были хорошо информированы. Жертвы ограбления сообщили полиции, что в одном из чемоданов находились драгоценности, в том числе, бриллианты, общая стоимость изделий оценивается в сумму, превышающую 500 тысяч евро. По данным радиостанции Europe1, общая стоимость похищенного достигает миллиона евро, так как в багаже была и дорогая одежда.
Следствие ведет полицейский департамент Ла-Курнев в пригороде Парижа.
Более 20 российских туристов на протяжении двух суток не могут вернуться из Болгарии в Петербург
Более 20 российских туристов со 2 сентября не могут вылететь из болгарского Бургаса в Санкт-Петербург из-за отмены брони туроператора "Турово", сообщил "Интерфаксу" один из туристов.
Туристы должны были вылететь в Санкт-Петербург в воскресенье в 11 утра рейсом FB687 авиакомпании Bulgaria Air. По словам путешественника, в воскресенье он неоднократно проверял табло в аэропорту, так как ранее в сервисе ему сообщили, что точное время вылета будет только в день отправления домой.
После того, как рейс так и не был объявлен, семья обратилась в онлайн-сервис CityTravel, где им сообщили, что "в сервисе в курсе проблемы, но пока решить ее нет возможности, поэтому приобретать билеты повторно туристам придется за свой счет".
"Представители Bulgaria Air объявили, что вылет отменили еще 28 августа и не смогли объяснить, почему никто не предупредил россиян об этом", — рассказал Александр.
Стоимость обратных билетов, которые туристам предлагают оплатить самостоятельно, достигают 350 тыс. рублей на троих. Онлайн-сервис CityTravel предложил компенсировать половину стоимости билетов Бургас – Пулково.
Ранее стало известно, что более 2,5 тыс. россиян не смогут воспользоваться билетами на рейсы в Болгарию и обратно авиакомпании Bulgaria Air с вылетами после 24 августа, приобретенными у российского туроператора "Турово" (бренд "Билетбери").
Причиной стала задолженность в размере 216 тыс. евро перед консолидатором рейсов, болгарской компанией "Ной Трэвел". По последним данным, около тысячи туристов смогли вернуться домой.
Британская пара могла погибнуть из-за химикатов в отеле Египта
Британская пара могла погибнуть из-за химикатов, которыми был обработан соседний номер в отеле Steigenberger Aqua Magic курорта Хургада в Египте, пишет издание Daily Mail.
"Причиной смерти британской пары могли стать химикаты, которыми за несколько часов до их смерти был обработан соседний номер в отеле Хургады. Токсичные вещества могли проникнуть через вентиляцию в комнату к туристам. К тому же они могли быть очень сильными, в Египте перечень разрешенных химикатов намного больше, чем в Европе", — пишет портал.
"Результаты аудита будут известны в ближайшее время", — сообщили представители британского туроператора Thomas Cook.
/TOURBUS.RU
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