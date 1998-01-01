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05 сентября
Авиаперелет - комфорт или экономия?
Российские туристы разделились во мнении относительно выбора платных услуг при авиапутешествии
Сайт поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner опросил российских путешественников и выяснил, как они относятся к ограничениям современных тарифов авиакомпаний. Оказалось, что половина пассажиров (50%) готова пожертвовать частью удобств в полете ради более низкой цены, а вторая половина разделилась поровну на приверженцев полного комфорта (25%) и радикальной экономии (25%).
Респонденты также рассказали, какие из дополнительных авиационных услуг они считают наиболее важными. Так, самыми необходимыми российские авиапассажиры назвали провоз багажа (25%), выбор места в салоне (22%) и питание на борту (16%).
Еще одна важная опция – кресло с увеличенным пространством для ног (15%). На пятом месте рейтинга – доступ в интернет во время полета, он необходим 9% путешественников.
Почти 7% пассажиров предпочитают летать без соседей и самой важной услугой в полете считают свободное пустое кресло. Среди менее популярных опций российские пользователи Skyscanner отметили приоритетную посадку и доступ в бизнес-зал аэропорта (3% и 1,5% соответственно).
Интересно, что 56% респондентов согласны заказать только одну платную услугу, в то время, как 2% не готовы на дополнительные расходы.
Как отмечает Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России, «В последнее время почти все крупные перевозчики предлагают не только полные тарифы, но и непривычно дешевые – за счет исключения питания и багажа из цены билета. Лоукостеры идут еще дальше и вводят оплату за провоз товаров из Duty Free или за возможность сидеть вместе со своим попутчиком.
И хотя чаще слышно осуждение такой практики, наш опрос показывает, что все варианты перевозки находят своего клиента».
Напомним, что на этой неделе стало известно, что группа "Аэрофлот" в 2018-2019 годах планирует ввести несколько платных сервисов для пассажиров с целью борьбы с растущими расходами компании.
Так, для снижения затрат "Аэрофлот" собирается оптимизировать эффективность ряда сервисов. В том числе платным может стать выбор места в салоне самолета. Кроме того, авиакомпания намерена предоставить пассажирам возможность в режиме онлайн доплачивать за перевозку багажа и платить за выбор питания в Sky-cafe.
В пресс-службе «Аэрофлота» пояснили, что «инициатива предоставить пассажирам возможность выбора места за дополнительную плату - одна из целого ряда инициатив, которые планируются к рассмотрению в рамках формирования новой стратегии.
В перспективе, если инициатива будет утверждена, пассажиры "Аэрофлота" при покупке билета по тарифам "Эконом-промо" и "Эконом-бюджет" смогут выбрать себе место за дополнительную плату".
/TOURBUS.RU
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