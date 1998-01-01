Визы в США - все совсем плохо?

В конце минувшей недели в российских СМИ появилась информация о том, что США фактически полностью прекратили выдачу виз российским гражданам. Об этом сообщил генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев, отметив, что россияне не могут получить визу даже в гуманитарных случаях (визы категории emergency, выдаваемые, в том числе, родственникам погибших на территории США гражданам других стран).

Напомним, что 30 августа стало известно, что в заповеднике Glen Canyon (штат Аризона) утонул 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга. По словам генконсула, вопрос визита родственников погибшего в США в течение суток не был решен.

Между тем, посольство США в России опровергло заявление генерального консула в Хьюстоне о приостановке выдачи американских виз россиянам. Слова представителя посольства Андреа Калан приводит Deutsche Welle.

По данным г-жи Калан, посольство США в Москве и генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке «выдали почти восемь тысяч виз только за прошлый месяц».

При этом слова Александра Писарева, по словам представителя посольства, «совершенно не соответствуют действительности и чрезвычайно неконструктивны».

В то же время АТОР сообщает, что за последнее время никаких значительных изменений в уже известной всем ситуации с получением виз в США не произошло – ни в негативную, ни в позитивную сторону.

«В летний период «поймать» окно для записи в консульство в Москве было практически невозможно, т.к. в этот период визы выдавались студентам. С сентября ситуация улучшится. Уже сейчас есть возможность записаться на подачу в Москве на сентябрь и октябрь для соискателей, чьи предыдущие визы в США закончились не более чем 11 месяцев назад», - сообщила Маргарита Бабаян, председатель Совета Партнерства Visit USA.

По ее словам, также в Москве могут получать визы правительственные делегации и соискатели на визы типа emergency.

Эксперт добавила: «Для первичного же получения визы необходимо ехать в консульства США в других городах и странах. «Окна» в Москве появляются, но очень редко. Свободные даты есть во Владивостоке (и на сентябрь, и на октябрь), но большинство соискателей предпочитает ехать в Армению. Напомним, что въезжать в эту страну россияне могут по внутреннему паспорту. Также россияне могут подавать заявления на визы в других странах СНГ и странах Шенгенского соглашения (при наличии Шенгенской визы)».

Также г-жа Бабаян отметила, что сейчас за визами США обращаются в основном те, кто едет в страну по необходимости (посещение родственников, бизнес-поездки и т.д.). Туристический поток в США из России иссяк из-за сложностей с получением виз.

В то же время Ирина Мануэльская, руководитель отдела продаж компании Sodis, сообщила нашему корреспонденту: «Наша компания специализируется на индивидуальных поездках в США. Среди наших клиентов много обеспеченных людей, которые имеют виды на жительство в других странах, поэтому мы не можем сказать, что визу в США теперь невозможно получить.

Те, кто раньше получал визу в США, могут подать документы через Pony Express Visa, мы держим руку на пульсе и отслеживаем свободные места.

Мы также успешно помогли нашим клиентам получить визы в консульствах США в Греции, Латвии, Швейцарии, Армении, Грузии и Чехии.

В России же сейчас очень сложно записаться в консульство США на подачу документов, а в Москве это вообще невозможно. Но, если кто-то хочет получить визу США , он может это сделать. Правда, придется приложить достаточное количество усилий».

/TOURBUS.RU