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05 сентября
В конце октября «Аэрофлот» полетит в Любляну

Эксперты оценивают востребованность нового регулярного рейса российского перевозчика в  столицу Словении  


С введением зимнего расписания 28 октября  авиакомпания "Аэрофлот" открывает регулярные полеты из московского аэропорта Шереметьево в Любляну, - сообщила нам пресс-служба компании.

Полеты будут выполняться ежедневно на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100 на 98  мест. Из Шереметьево рейс SU 2610 будет вылетать в 9:05 и прибывать в 10:20. Рейс SU 2611 из Любляны будет вылетать в 11:30 и прилетать в Шереметьево в 16:40.

 

В настоящее время прямые перелеты из Москвы в столицу Словении выполняет лишь национальный перевозчик Adria, который летает ежедневно на  самолете Bombardier CRJ 900  на 88 мест. Стоимость билетов по маршруту Москва-Любляна-Москва – от 15400 руб.

 

Людмила Кейян, ведущий менеджер по Словении туроператора «Амиго-С» сообщила нашему порталу: «Наличие рейса в Любляну дает возможность организации отдыха на альпийских озерах, горнолыжной Краньской горе и особенно на Адриатическом побережье, которое сейчас принимает круглогодично.
Если есть спрос, рейсы будут актуальными. Предположить, какая будет загрузка нового рейса, сложно. Спрос будет при наличии более выгодных тарифов  и удобных слотов по сравнению с другими авиакомпаниями и сохранении условий перевозки багажа, а также возможности удобных транзитных перелетов в Европу.


Отдых в Словении популярен, и спрос за последние пару лет   увеличился более чем в два раза. К тому же мы наблюдаем большое количество постоянных, т.е. возвратных клиентов, потому что туристы ценят качественный и комфортный отдых, а Словения - это как раз такое направление.

Нужно отметить, что сезонность в Словении условная, лечебные курорты востребованы круглый год, особенно в период сентябрь-ноябрь и март-июнь. Летом также востребован отдых на море, альпийских озерах, зимой – горнолыжные курорты».

 

Напомним, что в прошлом году глава Ростуризма Олег Сафонов и президент Словении Борут Пахор подписали договор о сотрудничестве между двумя странами в области туризма.

Согласно программе, в течение двух лет стороны будут работать на увеличение турпотока между Россией и Словенией, совместно продвигать национальные турпродукты, обмениваться информацией в области туризма, повышения и квалификации профессиональных кадров и др.

Также планируется оказывать содействие взаимному участию российских и словенских туристских организаций в международных выставках и других профильных мероприятиях, проводимых при поддержке национальных туристских администраций двух государств.

 

"Приоритетная задача развития сотрудничества Ростуризма с туристическими властями Словении заключается в том, чтобы россияне, заинтересовавшиеся предложениями этой страны в части горнолыжного, культурно-познавательного и других видов туризма, могли воспользоваться ими с максимальным комфортом и наилучшим сочетанием цены и качества", — отметил при подписании договора г-н Сафонов.

/TOURBUS.RU


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