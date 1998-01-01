Филиппинский остров Боракай вновь «откроется» в октябре

Как сообщили нам в пресс-службе Департамента по туризму Филиппин, очень популярный у туристов остров Боракай будет вскоре открыт после «экологической перезагрузки». Райский остров будет вновь готов принимать туристов с 26 октября 2018 года.

Филиппинский остров Боракай был закрыт для туристов 26 апреля 2018 года по экологическим причинам по указанию президента Филиппин Родриго Дутерте. После закрытия на острове проводились профилактические мероприятия, в том числе исследования пропускной способности, очистка и расширение бетонных дорог острова, очистка сооружений вдоль пляжей и водно-болотных угодий острова, расширение системы дренажа дождевой воды для предотвращения наводнений, расширение системы очистки сточных вод, снятие с эксплуатации незаконных канализационных труб.

Теперь на Боракае будет использоваться только очищенная вода. К 26 октября завершится первая часть очистительных работ и около 5 тыс. отельных номеров будут готовы принять туристов. Завершение модернизации дренажной системы острова и всех профилактических работ ожидается в 2019 году.

Согласно указу президента Дутерте, туристический поток на Боракай будет регулироваться, таким образом, авиакомпании сократят количество рейсов на остров. Точные цифры будут объявлены после того, как рабочая группа завершит работу с исследовательскими данными. На острове уже запрещены вечеринки, а также курение и распитие алкогольных напитков на Белом пляже и в других общественных местах. Также на Боракае будут закрыты казино.

Как напоминают в пресс-службе, Боракай – достаточно маленький остров с неповторимой атмосферой, поэтому нуждается в особо бережном отношении. Этот остров считается одним из самых красивых филиппинских островов и красивейшим на всей планете.

Райский остров предлагает гостям незабываемый отдых, славится своими широкими жемчужными пляжами с мельчайшим коралловым песком. Теплое мелководье с температурой около 28 градусов идеально подходит для купания всей семьей. На глубине нескольких метров любители дайвинга и снорклинга смогут наблюдать коралловые сады. Здесь находится более 30 пляжей, в том числе один из самых красивых в мире – Белый пляж, протянувшийся на четыре километра.

В дополнение к пляжному отдыху Боракай известен разнообразными туристическими маршрутами: уединенными бухтами, живописными водопадами, приглушенными речными пейзажами, таинственными пещерами и дождевыми лесами, густонаселенными тропическими животными. Любители активного отдыха смогут заняться на острове гольфом, горным велосипедом, виндсерфингом и парусным спортом.

Экзотическую атмосферу острова создают многочисленные спа, уютные ресторанчики, модные кафе. Рестораны и кафе Боракая впечатляют разнообразием местных и интернациональных деликатесов на любой вкус и бюджет. Традиционная филиппинская кухня представлена здесь наряду с мексиканской, итальянской, немецкой и французской.

Ранее гендиректор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов отмечал, что временное закрытие острова Боракай для туристов и запланированные ограничения серьезно ударят, прежде всего, по российским туристам из Сибири и Дальнего Востока.

«Боракай особенно популярен у жителей российского Дальнего Востока, его любят и стремящиеся за дешёвым пляжным отдыхом, и дайверы. В этих регионах он завоевал себе репутацию, схожую с Гоа у жителей Центральной России. Отдых на самом Боракае довольно дешев, а билет с Дальнего Востока может обойтись и в 350 долларов туда и обратно, тем более что туда в сезон летают чартеры из городов ДФО» - заявил Дмитрий Арутюнов.

По его оценкам, ежегодно на Боракай могут прибывать до 10 тыс. туристов из дальневосточных и сибирских регионов.

/TOURBUS.RU