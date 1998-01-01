Новости Иностранные туристы впервые потеснили российских на берегах Невы В Петербурге подвели туристические итоги первого полугодия, на которые заметное воздействие оказал прошедший Мундиаль

Подведенные в Комитете по развитию туризма Северной столицы итоги полугодия показали: самым частыми гостями города, кроме россиян из регионов РФ, являются китайцы. А из 3,7 млн гостей свыше одного миллиона приехали в Петербург в течение месяца проведения игр Чемпионата мира по футболу. Главным достижением первых шести месяцев 2018-го при этом считается преобладание зарубежных туристов над российскими: впервые в истории города в январе-июне Петербург посетили 1,95 млн иностранцев и 1,85 млн россиян. При этом причины этого понятны, поскольку во время мундиаля в город на Неве приехали около 1,05 млн гостей, из которых 650 тыс. (примерно 60%) – гости из-за рубежа. По данным Комитета по развитию туризму, больше всего иностранцев в первом полугодии 2018-го прибыло в Петербург из КНР, Великобритании, Германии, США, Финляндии, Италии, Канады, Австралии и Испании. Вместе с тем данные даже о самых частых гостях Северной столицы, китайцах, сильно разнятся. В частности, по сведениям «Мира без границ», по итогам первого полугодия Петербург принял в составе организованных туристических групп в рамках безвизового обмена более 76 тыс. туристов из Китая, напрямую прибывших в город на Неве из Поднебесной: их количество увеличилось, по сравнению с 2017-м, на 32%. В то же время местные власти уверены, что речь нужно вести о гораздо больших объемах туристов из КНР, поскольку большая часть из них прибывает в Петербург не напрямую, а из Москвы и с других направлений (в т. ч. из Финляндии в рамках безвизового 72-часового режима). Любопытно, что во время ЧМ-2018 поток «классических» безвизовых туристов из КНР в Москву и Петербург сократился на 38%, однако этот спад с лихвой компенсировали китайские болельщики: по количеству выданных во время мундиаля Fan ID (паспортов болельщика) они заняли второе место после россиян, оформив 68 тыс. таких документов. В результате уже несколько лет подряд китайцы уверено занимают в Петербурге первое место по численности среди иностранных туристов. По мнению председателя Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Петербурга Светланы Ивановой, на фоне дальнейшего роста турпотока из Китая основные проблемы, связанные с ним, так и остаются нерешенными. «Нелегальные гиды, сопровождающие группы гостей из КНР, все там же: никто в реальности не занимается этой проблемой, - констатирует она. - У нас до сих пор нет формулировки о том, что гидом может работать только гражданин РФ. Но даже если ее и примут, надежд особо нет, так как непонятно, на кого будет возложена ответственность за исполнение закона. Полиция, турполиция, УФМС? Нужна четкая система ответственности и наказания для физических и юридических лиц, включающая не только штраф, но и арест, аннуляцию визы, отзыв лицензии на туроператорскую деятельность и т. д.». По оценке руководителя Комитета по развитию туризма Смольного Евгения Панкевича, в целом по итогам 2018 года Петербург может принять 8,5 млн туристов. По его словам, общий мультипликативный эффект от туризма уже достиг 250 млрд рублей, а в 2019-м отрасль «вложит» в валовой региональный продукт (ВРП) 6%. «Только в рамках ЧМ-2018 нас посетило более миллиона человек. – заявил он. - Такими мероприятиями мы привлекаем в город все больше новых ресурсных рынков: только из Аргентины к нам прибыло около 6 тыс. новых туристов, а 8 тыс. приехали из Бразилии. Это тот самый отложенный эффект, который мы должны реализовать в течение ближайших пяти лет». /TOURBUS.RU

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