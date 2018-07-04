Новости «Натали Турс» согласилась с Ростуризмом и объявила о прекращении деятельности Страховая компания «Ингосстрах» начала принимать заявления от пострадавших туристов, однако выплаты, которые они получат, будут "пропорциональными"

Сегодня днем на сайте туроператора «Натали Турс» появилась ожидаемая информация о том, что компания вынуждена прекратить свою работу. Как говорится на сайте оператора, «в связи с исключением юридических лиц ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство «Путешествий Натали», ООО «Туроператор Натали Турс», работающих под брендом «Натали Турс», из реестра туроператоров, с сожалением сообщаем, что вышеперечисленные компании прекратили осуществлять туроператорскую деятельность начиная с 04/09/2018. После приостановки продаж 04/07/2018 компанией оказано услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 миллионов рублей, что, к сожалению, лишь частично покрывает полученные авансы. К сожалению, в текущих обстоятельствах мы были вынуждены принять это сложное решение после 26 лет работы на туристическом рынке России. Приносим клиентам и партнерам глубочайшие извинения и просим за дальнейшими компенсациями обращаться в СПАО «Ингосстрах». По информации СМИ, такое решение глава компании Владимир Воробьев принял после проведённых утром консультаций с юристами относительно возможности обжаловать в суде вчерашний приказ Ростуризма об исключении трех юрлиц «Натали» из единого федерального реестра туроператоров. Между тем пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина заявила сегодня, что "заявление главы компании Владимира Воробьева – чистая формальность, поскольку задачу остановки деятельности за него решил Ростуризм. После исключения из реестра туроператор не может осуществлять работу в этой сфере". "Что компания так или иначе остановит деятельность, было ясно с самого начала. За те два месяца, что глава компании тянул с решением, он получил хорошую порцию пиара, но со знаком минус. И это может ему серьезно помешать, если он действительно планирует возобновить с 1 октября продажи туров через сохранившееся в реестре юрлицо или через какое-то новое", — добавила г-жа Тюрина. Между тем страховая компания "Ингосстрах" сегодня сообщила, что начала принимать заявления от пострадавших клиентов "Натали Турс". "В связи с публичным заявлением страхователя ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО Туроператор "Натали Турс" о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательств перед туристами и исключением туроператора из единого федерального реестра туроператоров по причине прекращения туроператорской деятельности, СПАО «Ингосстрах» приступил к приему заявлений от пострадавших клиентов туроператора", — говорится в сообщении страховщика. Для подачи заявления жителям Москвы и Московской области рекомендуют обратиться в офисы СПАО "Ингосстрах" в Москве, можно также отправить документы через Почту России. В свою очередь, Ростуризм сегодня сообщает, что "Ингосстрах" обязана удовлетворить требования туристов "Натали Турс" о выплате возмещения за аннулированные туры в течение 30 дней после их получения. При этом ведомство напоминает, что «в случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора к страховщику обратились одновременно более одного туриста или иного заказчика и общая сумма денежных средств, подлежащих выплате, превышает сумму размера финансового обеспечения туроператора, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора». "Следует также учитывать, что выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и морального вреда в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда", — говорится также в сообщении. /TOURBUS.RU



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