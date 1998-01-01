Новости Число российских туристов, путешествующих на паромах по Балтике, выросло на 25-50% Балтийские паромные компании подводят итоги летней навигации и делятся планами на будущее

Третьего сентября на китайской верфи Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd. состоялась церемония первой резки стали для строительства нового круизного парома компании Viking Line, которое создается специально для линии Турку-Аландские острова-Стокгольм и будет введено в эксплуатацию в начале 2021 года. При этом новичок станет флагманом ее флота и самым энергоэффективным лайнером в мире, поскольку будет потреблять на 10% меньше топлива, использовать сжиженный природный газ (СПГ) и роторный парус. «История нашей компании неразрывно связана с островами, а маршруты Viking Line проходят по одним из самых живописных мест Балтики. Поэтому мы строим паром, на котором гости смогут в полной мере оценить красоту окружающей природы, - подчеркнул президент компании Ян Хансес. - Мы также подумали и о защите уникальной морской среды Балтики, поэтому используем инновационные технологии, чтобы сделать путешествие не только максимально комфортным, но и абсолютно безопасным как для пассажиров, так и для экологии». Новый лайнер сможет идти сквозь лёд толщиной до метра, вместит 2,8 тыс. пассажиров в 922 каютах, а протяжённость его полос для накатных грузов составит 1,5 км. Что касается общей ситуации на Балтике, для паромных компаний в этом году она складывается удачно. Лидером в сегменте морского паромного туризма по-прежнему остается консорциум, включающий Tallink и Silja Line, однако и Viking Line быстро развивается и наращивает объемы перевозок. В частности, в пиковом для навигации 2018 года июле этот паромный оператор перевез свыше 951 тыс. пассажиров, увеличив число пассажиров из России и СНГ сразу на 23,9%. «Рост пассажиропотока из России хорошо виден и есть все основания полагать, что интерес туристов из РФ склоняется в пользу качественного турпродукта, - констатирует директор по продажам в России и странах СНГ Viking Line Елена Коверо. - Поэтому в целом по году мы ожидаем хороших результатов и по-прежнему считаем Россию одним из наиболее перспективных рынков». Рост пассажиропотока из России отмечают и в Tallink/Silja Line: по приблизительным оценкам, он составляет от 15 до 50% на разных предлагаемых паромными операторами маршрутах. При этом Петербург как паромный порт на Балтике по-прежнему остается недооцененным и из-за проблем с приемом накатных грузов не может похвастать большими объемами. В отличие от Хельсинки или Стокгольма, имеющих многомиллионные турпотоки с паромов и принимающих десятки судов, в Петербурге он пока не превышает 500 тыс. человек в год, а линию в столицы Финляндии, Швеции и Эстонии обслуживает всего один лайнер. По оценке экспертов, теоретически ситуацию может исправить появление регулярной паромной линии из Питера в Калининградскую область, в которой (в Пионерском) к 2020 году должен появиться новый международный круизно-паромный терминал. «Перспективы развития паромного сообщения на Балтике, безусловно, есть, - считает генеральный директор АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Вадим Каширин. - Спрос на круизы в Балтийском регионе с заходом в Петербург снова набирает обороты». В свою очередь, в Комитете по развитию туризма города на Неве уверены, что Петербург является одним из самых интересных для паромных операторов направлением, поскольку, кроме массы питерских «интересностей», к уже имеющемуся устойчивому пассажиропотоку могут добавиться сотни тысяч потенциальных клиентов. «У нас огромные рынок и потенциал, а также есть постоянный интерес к путешествию морем, - считают в комитете. – Если экономическая ситуация в России останется хоты бы такой, какова она сейчас, рост пассажиропотока паромов на Балтике, а также появление новых судов и даже паромных компаний, в том числе в Петербурге, вполне возможен». /TOURBUS.RU Еще больше новостей круизного рынка в России и мире



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