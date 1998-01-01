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Посетители "Отдых-2018" отправятся в "Путешествие со вкусом"

Новые проекты развитя гастрономического туризма представят в Москвк в рамках Тетьей международной конференция по эногастрономическому туризму

В рамках 24-го международного форума-выставки по туризму "Отдых-2018" состоится 3-я международная конференция по эногастрономическому туризму «Путешествие со вкусом».

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества, международного эногастрономического центра, Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), Национальной ассоциации кулинаров России (НАК), союза виноградарей и виноделов России, Федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Целевая аудитория конференции – представители российского и зарубежного туристического бизнеса, региональные туристские ведомства, ТИЦЫ, агентства развития регионов, центры содействия экспорту, специалисты потребительского рынка, рестораторы, отельеры, производители продуктов питания и напитков, маркетинговые агентства, шеф-повара.

Эногастрономический туризм сегодня является одним из ведущих факторов развития внутреннего и въездного туризма. Через дегустацию блюд национальной кухни и региональных продуктов туристы могут лучше узнать культурно-исторические особенности и традиции того или иного региона. По данным Всемирной туристской организации ЮНВТО (UNWTO), турист в поездке тратит свыше 38% бюджета на питание.

Ежегодный прирост мирового рынка гастрономического туризма составляет порядка 7%, поэтому гастрономический туризм становится одним из самых важных направлений на рынке туристских услуг.

Конференция «Путешествие со вкусом» будет состоять из дискуссионных панелей и сессий. Эксперты обсудят опыт позиционирования российской кухни внутри страны и за рубежом, зарубежные практики продвижения страны через национальные кухни и возможности гастрономического туризма, практические примеры международного и межрегионального сотрудничества в деле развития гастрономического туризма, узнают, как ресторану стать центром туристского притяжения и оценят существующие эногастрономические туры в регионах России.

В конференции примут участие заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, президент международного эногастрономического центра, член экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ЮНВТО (UWNTO) Леонид Гелибтерман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Бахром Ашрафханов, президент Национальной ассоциации кулинаров России (НАК) Виктор Беляев, президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров, президент союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович, руководители отраслевых ведомств регионов России, некоммерческих организаций, туристических компаний, рестораторы, отельеры, шеф-повара и другие эксперты.

Спикеры представят такие, получившие широкую международную известность проекты, как «Российские гастрономические недели», «Черноморская кухня», «Гастрономические дороги Великого Шёлкового пути» мобильные гастрономические фестивали в период ЧМ-2018, эксперты поделятся опытом развития гастрономического туризма в Армении, Перу, Узбекистане и Японии, рассмотрят успешные событийные гастрономические мероприятия как инструмент межрегионального и международного сотрудничества.

На конференции также пройдет презентация пяти проектов эногастрономических туров в регионах РФ вышедших в финал конкурса. Публичную оценку представленным проектам даст специальная экспертная группа, в которую профессионалы индустрии гостеприимства.

В рамках конференции также состоятся японская чайная церемония и дегустация узбекских сладостей и вин.

/TOURBUS.RU