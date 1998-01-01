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04 сентября
Этой зимой «Аэрофлот» полетит на Шри-Ланку

Эксперты рассказали о перспективах нового рейса национального роосийского перевозчика в столицу популярного у туристов острова


Как рассказали нам в пресс-службе «Аэрофлота», 28 октября авиакомпания начнет выполнять рейсы в столицу Шри-Ланки – город Коломбо из московского аэропорта Шереметьево. Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A330 пять раз в неделю.

Как отмечается, рейс SU286 будет выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам, а также воскресеньям с вылетом в 22.05 по московскому времени и прибытием в столицу островного государства в 09.05 по местному времени.

Обратный рейс SU287 в столицу России будет по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям вылетать в 10.45 по местному времени с прибытием в Москву в 17.30.

 

Комментируя нам эту новость нашему порталу, Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании "Квинта тур", заявила: «Аэрофлот» явно преследует свои коммерческие  цели, вводя этот рейс в  график полетов, консультаций с агентами по этому поводу они не проводили.

Мне кажется, что спрос на прямой рейс будет, но конечно же,  большое значение будут иметь тарифы. 

У них щадящее расписание – прилет в  Коломбо не ночью, что  даст возможность  клиентам  не  платить  за  раннее размещение в отеле.

Спрос у  направления есть, чем доступнее будет цена отдыха, тем  больше будет  желающих  отдохнуть в этом регионе».

 

Кроме этого, Лариса Аханова, глава PR-отдела Tez Tour, отметила: «Государству Шри-Ланка не хватало  прямого авиасообщения.  Туристы пользовались  стыковочными рейсами преимущественно  через Катар (Доха), ОАЭ, Стамбул.  Естественно, это позитивная новость, на которую туристический поток отреагирует дополнительным увеличением,  в пределах 5-10%.  

Я думаю,  что рейсы будут грузиться хорошо, особенно, если тарифы будут привлекательнее  рейсов с пересадками.  Шри-Ланка представлена в ассортименте почти у всех крупных участников рынка.  

 

Если говорить о спросе, то у Цейлона устоявшаяся целевая аудитория. Это, как правило,  активные путешественники  30+. Они выбирают  отели 4 и 5* и предпочитают чередовать пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой.  Средняя продолжительность туров - 10 дней. 

У нас разработаны  также экскурсионные туры по острову разной степени длительности от 2 дней /3 ночей до полноценных путешествий  8 дней /7 ночей по острову.  Все-таки Шри-Ланка - это  не только пляжи, но и  познавательный туризм. Из 130 мировых исторических ценностей, находящихся под охраной ЮНЕСКО, семь расположены  именно здесь». 

 

В свою очередь Алена Хитрова, руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour, отмечает: «На протяжении 3-4 лет спрос на Шри-Ланку стабильно растет, и мы постепенно наращиваем перевозку в соответствии с этим спросом.  Прямые рейсы из Москвы на регулярных рейсах "Аэрофлота" 5 раз в неделю говорят о значительном увеличении интереса к этому направлению, о снижении спроса речи быть не может. 

 

В отличие от прошлого года сейчас ситуация изменилась, в топе отели 3*, такие как Lanka Super Coral и Coral Sands, а также традиционно популярные 4*, Tangerine Beach и Hikka Tranz. Что касается 5*, пока спрос на них ниже, чем в прошлом году, часть открывшихся 5* прошлого года повысили цены и пока мы наблюдаем больший интерес к качественным, но все-таки 4-звездочным и 3-звездочным отелям.

 

Прямая перевозка "Аэрофлотом" оказывает только положительное влияние. Это повышает интерес к направлению, дает дополнительный инфоповод и осведомление о стране, а также даёт возможность предлагать туры, на которые у нас нет дат вылета чартера или продолжительности, если клиенты хотят полететь, например, на 14 ночей.

Можем отметить, что туры на Шри-Ланку с перелетом на "Аэрофлоте" активно бронируются наряду с чартерными альтернативами».

/TOURBUS.RU


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