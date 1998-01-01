Новости Этой зимой «Аэрофлот» полетит на Шри-Ланку Эксперты рассказали о перспективах нового рейса национального роосийского перевозчика в столицу популярного у туристов острова

Как рассказали нам в пресс-службе «Аэрофлота», 28 октября авиакомпания начнет выполнять рейсы в столицу Шри-Ланки – город Коломбо из московского аэропорта Шереметьево. Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A330 пять раз в неделю. Как отмечается, рейс SU286 будет выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам, а также воскресеньям с вылетом в 22.05 по московскому времени и прибытием в столицу островного государства в 09.05 по местному времени. Обратный рейс SU287 в столицу России будет по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям вылетать в 10.45 по местному времени с прибытием в Москву в 17.30. Комментируя нам эту новость нашему порталу, Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании "Квинта тур", заявила: «Аэрофлот» явно преследует свои коммерческие цели, вводя этот рейс в график полетов, консультаций с агентами по этому поводу они не проводили. Мне кажется, что спрос на прямой рейс будет, но конечно же, большое значение будут иметь тарифы. У них щадящее расписание – прилет в Коломбо не ночью, что даст возможность клиентам не платить за раннее размещение в отеле. Спрос у направления есть, чем доступнее будет цена отдыха, тем больше будет желающих отдохнуть в этом регионе». Кроме этого, Лариса Аханова, глава PR-отдела Tez Tour, отметила: «Государству Шри-Ланка не хватало прямого авиасообщения. Туристы пользовались стыковочными рейсами преимущественно через Катар (Доха), ОАЭ, Стамбул. Естественно, это позитивная новость, на которую туристический поток отреагирует дополнительным увеличением, в пределах 5-10%. Я думаю, что рейсы будут грузиться хорошо, особенно, если тарифы будут привлекательнее рейсов с пересадками. Шри-Ланка представлена в ассортименте почти у всех крупных участников рынка. Если говорить о спросе, то у Цейлона устоявшаяся целевая аудитория. Это, как правило, активные путешественники 30+. Они выбирают отели 4 и 5* и предпочитают чередовать пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой. Средняя продолжительность туров - 10 дней. У нас разработаны также экскурсионные туры по острову разной степени длительности от 2 дней /3 ночей до полноценных путешествий 8 дней /7 ночей по острову. Все-таки Шри-Ланка - это не только пляжи, но и познавательный туризм. Из 130 мировых исторических ценностей, находящихся под охраной ЮНЕСКО, семь расположены именно здесь». В свою очередь Алена Хитрова, руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour, отмечает: «На протяжении 3-4 лет спрос на Шри-Ланку стабильно растет, и мы постепенно наращиваем перевозку в соответствии с этим спросом. Прямые рейсы из Москвы на регулярных рейсах "Аэрофлота" 5 раз в неделю говорят о значительном увеличении интереса к этому направлению, о снижении спроса речи быть не может. В отличие от прошлого года сейчас ситуация изменилась, в топе отели 3*, такие как Lanka Super Coral и Coral Sands, а также традиционно популярные 4*, Tangerine Beach и Hikka Tranz. Что касается 5*, пока спрос на них ниже, чем в прошлом году, часть открывшихся 5* прошлого года повысили цены и пока мы наблюдаем больший интерес к качественным, но все-таки 4-звездочным и 3-звездочным отелям. Прямая перевозка "Аэрофлотом" оказывает только положительное влияние. Это повышает интерес к направлению, дает дополнительный инфоповод и осведомление о стране, а также даёт возможность предлагать туры, на которые у нас нет дат вылета чартера или продолжительности, если клиенты хотят полететь, например, на 14 ночей. Можем отметить, что туры на Шри-Ланку с перелетом на "Аэрофлоте" активно бронируются наряду с чартерными альтернативами». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка