Новости В Москве пройдет первый фестиваль Сингапура Гастрономические приключения, неожиданные коллаборации и захватывающие мероприятия ждут всех, кто посетит дизайн-завод «Флакон» 15-16 сентября

C 15 по 16 сентября на площадке дизайн-завода «Флакон» состоится первый фестиваль Сингапура в Москве, посвященный красочной культуре уникального города-государства, его жителям и их страстному, неутомимому духу целеустремлённости и предприимчивости. На мероприятии москвичи познакомятся с аутентичной сингапурской кухней в исполнении знаменитых шеф-поваров, рестораны и стрит-фуд заведения которых удостоены мишленовских звезд; восхитятся работами выдающихся дизайнеров – и даже смогут приобрести их неповторимые творения – а также станцуют под мелодичные песни исполнителей, прибывших прямо из Сингапура. Кроме того, гостей фестиваля ждут сюрпризы от партнеров события, а также интересные мероприятия и мастер-классы, благодаря которым можно будет погрузиться в культуру и историю Сингапура и вдохновиться на новые свершения. На фестивале будут организованы фотовыставки со снимками, демонстрирующими самые живописные виды Сингапура, его удивительную природу и архитектурные шедевры. В уютном кино-лаунже гости смогут посмотреть лучшие шоу о Сингапуре, узнать о лучших местах для посещения, еде и традициях, а после этого прогуляться по Маленькой Индии и Чайнатауну, которые на два дня будто по волшебству перенесутся в Москву. Любители спорта смогут посмотреть прямую трансляцию чемпионата «Формула-1», который в эти дни будет проходить в Сингапуре. Наконец, все гости фестиваля смогут проверить, насколько они удачливы: несколько из них выиграют удивительные призы, в том числе поездки в Сингапур! Фестиваль приготовил активности в соответствии с интересами всех гостей: Гурманы придут в восторг от невероятного разнообразия вкусов и кулинарных впечатлений, Ценители по достоинству оценят возможность приобрести оригинальные диковинки и дизайнерские аксессуары, Исследователи культур с головой окунутся в богатый колорит многогранного культурного наследия Сингапура, а Тусовщики смогут расслабиться в компании друзей и завести новые знакомства, наслаждаясь местной музыкой и развлекательными программами. Кроме того, ценители изысканной кухни несомненно получат уникальные гастрономические впечатления, ведь Сингапур – единственная страна в мире, где звездами Мишлен обладают не только рестораны, но и киоски уличной еды. Попробовать знаменитый стрит-фуд, отмеченный звездой Мишлен, будет возможно на стойке Hawker Chen – самом недорогом в мире «мишленовском» стрит-фуде, известным своим фирменным рисом с курицей. От ароматных ананасовых тарталеток до тающих во рту разноцветных слоеных рисовых пудингов Kueh Lapis – сладкоежкам придутся по вкусу традиционные десерты от компании Cooking Art, поставщика сладостей лучшим отелям Сингапура и постоянного участника всевозможных сингапурских кулинарных мероприятий. Те же, кто предпочитает сладко-соленые лакомства, по достоинству оценят традиционные сингапурские снеки bakkwa, карамелизированное вяленое мясо, приготовленное с большим количеством специй, которые будет продавать компания Bee Cheng Hiang. Любителям десертов куэ – небольших сладких или соленых пирожков из рисовой муки с различными начинками, нельзя пропустить кулинарные мастер-классы, на которых они попробуют разные виды этого традиционного лакомства вместе с уникальными коктейлями, специально разработанными нашим знаменитым барменом – Виджеем Мудалиаром (Vijay Mudaliar), основателем знаменитого сингапурского бара Native, к слову, входящего в число 50 лучших баров мира. Мастер-класс по созданию сладких шедевров москвичам проведут шеф-повара магазина и кафе перанаканской кухни Kim Choo Kueh Chang и кондитерской Batikrolls by Nura, тем самым предоставляя гостям фестиваля возможность воссоздавать традиционные сингапурские угощения дома. Как сообщают организаторы, перанаканская культура будет представлена целым рядом активностей и заведений: помимо невероятно вкусных блюд перанаканской кухни, на фестивале также пройдет показ перанаканской моды и уникальные мастер-классы, в числе которых уроки по традиционному биссероплетению и приготовлению вкуснейшего лакомства ondeh-ondeh, представляющего собой традиционный рисовый пирог с начинкой из пальмового крема, посыпанный тертым кокосом. Любители интерьерного дизайна по всему миру пребывают в восторге от деревянной мебели дизайнерской студии Roger&Sons. На фестивале представители этой студии проведут мастер-класс по созданию максимально простого, но практичного предмета: палочек для еды. Компания Noshtrekker предлагает туристам уникальный опыт погружения в культуру Сингапура, а также организует обеды и ужины в домах жителей города льва. Москвичам Noshtrekker откроет новую, не слишком известную сторону Сингапура: неспешную, тихую жизнь в традиционном малайском доме кампонг, окруженном яркой зеленью, вдали от городской суеты. Ценители современного искусства тоже найдут чем заняться: в галереях дизайн-завода «Флакон» будут представлены работы лучших художников Сингапура, таких как Аманда Тан, Даниэль Юй, Юджин Соха, Мухаммад Изди, АнДжи Шон, Speak Cryptic и Джеральд Леоу. Стоит отметить, что сингапурская акапелла группа MiCapella выступит в Москве не впервые: в прошлом году коллектив занял первое место в категории «Средняя вокальная группа» на конкурсе «Московская весна». На фестивале они исполнят лучшие песни в оригинальной вокальной аранжировке. ART De’Trio – ансамбль этнической музыки, сочетающий традиционные китайские, малайские и индийские инструменты и мелодии. Музыка этого коллектива – воплощение яркого смешения разных азиатских культур в одной удивительной стране. /TOURBUS.RU

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