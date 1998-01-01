В Петербурге может появиться туристический налог

Очередная попытка ввести в Северной столице сбор с туристов пока далека от реализации: состоявшееся в минувшую пятницу совещание показало, что противников у него больше, чем сторонников, а необходимость проведения нового налога через Законодательное собрание и внесения изменений в целый ряд подзаконных актов только усложняет процедуру. Однако желание заработать на туристах - есть, и очень сильное, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Стоит напомнить: сейчас предпринимается, как минимум, четвертая попытка обложить приезжающих в Петербург туристов сбором. Пионером в этом деле была нынешний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая больше 10 лет назад инициировала введение налога на туристов. В 2015-м «пробить» идею (правда, только в отношении гостей из-за кордона) пытался ныне депутат Госдумы Виталий Милонов. А затем Петербург хотел войти в число регионов РФ, в которых взимается курортный сбор. Однако ни одна из предыдущих попыток успехом не увенчалась, так как и на федеральном уровне, и на местном противников у инициативы оказалось больше, чем сторонников.

Сейчас процесс введения туристического налога вновь инициировали власти города на Неве. Их можно понять: в условиях нехватки бюджетных средств ввести новый налог, который, по подсчету председателя городского Комитета финансов Алексея Корабельникова, может обеспечить доход в пределах 1,4-2,8 млрд рублей в год – идея выигрышная. И цели его появления тоже благие: предполагается, что полученные средства можно будет пустить на ремонт достопримечательностей и развитие туристической инфраструктуры Петербурга.

Однако те, кто не готов сразу же брать под козырек, приводят свои аргументы. Саму идею введения налога они не отрицают, но при этом хотят четко понять, кто и как будет эти деньги платить. В частности, принимавший участие в пятничном совещании директор филиала Российской гостиничной ассоциации по Петербургу и Ленобласти Алексей Мусакин заявил, что «пока эта инициатива очень сырая и к ней много вопросов, на которые нет ответов».

«Почему, к примеру, речь идет не о фиксированном размере сбора, а о процентах? Каким образом новый налог будет коррелироваться с уже действующим миграционным сбором? Как собираются взимать его с тех, кто приезжает в Петербург как турист, но не живет в «официальных» гостиницах?» - спрашивает он.

И состоявшееся на днях совещание картины не прояснило: намерение ввести туристический налог власти города демонстрируют твердое, но механизм его действия, как обычно, пока представляют себе мало.

При этом внутри гостиничного и туристического сообщества единства по отношению к этой инициативе, как и следовало ожидать, нет. И если владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы не видит во введении налога ничего страшного, президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Владимир Васильев – категорически против. «Налог на путешественника - мировая практика: это справедливо и правильно для такого крупного города, как Петербург, – говорит первый. - К туристическому сбору многие привыкли: если речь идет о небольших суммах, туристы (в частности, иностранные) спокойно его будут оплачивать».

«Мы выступаем категорически против гостевого сбора и будем обращаться в отраслевой комитет Госдумы, - заявляет второй. - Если вести речь о россиянах, фактически власти города собираются ввести налог на отдых. Не говоря уже о том, что ответственными за платежи «назначают» отели».

Не видят большой выгоды во введении сбора с туристов и в среде турбизнеса. Например, заместитель директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Павел Румянцев полагает, что, прежде чем принимать такое решение, надо тщательно просчитать все его последствия.

«В качестве эксперимента можно было бы ввести такой сбор только в отношении иностранцев на «высокий» сезон, - предлагает он. – Ведь сейчас полной уверенности в том, что турпоток в Петербург в ближайшем будущем станет расти, нет, а появление дополнительного налога может затормозить наметившийся рост».

Примерно так же рассуждают и другие представители турбизнеса: президент Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий и организаций Петербурга Арнольд Риш, в частности, уверен, что для россиян даже небольшой, казалось бы, новый сбор может стать препятствием к решению отправиться в город на Неве. «Сейчас экономическая ситуация не способствует увеличению внутреннего турпотока, - замечает он. – Поездка в Cеверную столицу и так туристу обходится недешево, и необходимость новых затрат не прибавит ей привлекательности».

Вместе с тем процесс запущен: если инициаторам появления туристического налога в Петербурге удастся разрешить все законодательные противоречия и разработать четкий механизм его сбора, в городе на Неве он может появиться уже в 2019 году.

А если этот своего рода эксперимент окажется удачным, не исключено, что примеру Северной столицы последуют и другие регионы, в которых турпоток является значимым.

/TOURBUS.RU