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"Победа" повысит стоимость провоза багажа из-за требований ФАС/ Ространснадзор проведёт три внеплановые проверки в связи с аварийной посадкой самолёта в Сочи/ В Шереметьево перестанут объявлять опаздывающих пассажиров по фамилии

"Победа" повысит стоимость провоза багажа из-за требований ФАС

Авиакомпания "Победа" после претензий Московского УФАС к условиям покупки багажа на сайте перевозчика решила отменить промотариф на багаж.

"Ранее "Победа" для мотивации клиентов оплачивать услуги на сайте ввела специальный промотариф 499 руб. для багажа весом до 10 кг. С 4 сентября "Победа" вынуждена увеличить минимальный тариф на провоз 10 кг багажа с 499 до 777 руб. Компания пошла на эту меру из-за требования УФАС Москвы снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс", — сообщила пресс-служба компании.

Ранее Московское УФАС сообщило, что установило в действиях авиакомпании "Победа" признаки навязывания невыгодных условий провоза багажа. "При оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс дает возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 кг за 499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 рублей", — указывало ведомство.

При оформлении билета только на одного пассажира такой проблемы нет, отмечало УФАС.

"Мы хотели стимулировать клиентов приходить на наш сайт за самыми низкими ценами, поэтому ввели промотариф на багаж 10 кг. Очевидно, что промотариф не может предлагаться без ограничений. Но каждая семья, оформлявшая перелет одним бронированием, имела возможность оплатить провоз багажа по промотарифу", — заявил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, которого цитирует пресс-служба.

Ространснадзор проведёт три внеплановые проверки в связи с аварийной посадкой самолёта в Сочи

Как сообщается на сайте ведомства, Ространснадзор проверит авиакомпанию UTair, международный аэропорт Сочи и Черноморский центр организации воздушного движения на предмет соблюдения установленных требований воздушного законодательства.

Согласно действующему законодательству срок проверок может занять до 20 дней.

Ранее сообщалось, что 1 сентября самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.

На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. В результате ЧП пострадали 18 человек, из них трое детей.

Между тем, как сообщает пресс-служба компании "Базэл Аэро", которая управляет аэропортом Сочи, во время оперативных мероприятий в аэропорту, предположительно от сердечного приступа, скончался один из его сотрудников.

В Шереметьево перестанут объявлять опаздывающих пассажиров по фамилии

В московском аэропорту Шереметьево больше не будут объявлять опаздывающих на посадку пассажиров по фамилии из-за требований закона "О персональных данных", сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Теперь дикторы службы информации Шереметьево при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица", — говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что эти изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полетов всех авиакомпаний, осуществляющих рейсы в аэропорт Шереметьево.

"Шереметьево рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения обязательных предполетных процедур и формальностей, а также отслеживать статус рейса, время и место посадки, используя различные информационные каналы аэропорта и авиакомпаний.

Обращаем особое внимание, что посадка на рейс заканчивается строго за 20 минут до времени вылета. Аэропорт и авиакомпании неукоснительно придерживаются этого правила", — заявили в аэропорту.

Аэропорты Внуково и Домодедово об изменениях в информировании опаздывающих пассажиров пока что ничего не сообщали.

/TOURBUS.RU