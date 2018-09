Новости До конца голосования за лидеров делового туризма России осталось три недели 20 сентября заканчивается онлайн-голосование на сайте ежегодной профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award - 2018

Уже через три недели заканчивается онлайн-голосование на сайте ежегодной профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award - 2018. Высокая активность голосующих и острейшая борьба за лидерство наблюдается практически во всех номинациях. С заметным отрывом лидируют номинанты, которые сумели организовать масштабные рекламные кампании и задействовать все информационные ресурсы для привлечения голосов. Прием голосов на сайте премии будет закончен 20 сентября. Для подведения итогов голосования и выбора победителей и лауреатов к работе приступит Экспертный совет награды. Состав Экспертного совета уже опубликован на сайте премии. Организаторы предоставят экспертам шорт-лист лидирующих компаний. На основании коллегиального решения всех членов Экспертного совета будут определены призеры премии. Девятая торжественная церемония награждения и чествования лучших компаний отрасли пройдет в рамках крупнейшего отраслевого мероприятия Всероссийского Дня MICE 10 октября в Центре международной торговли.

Голосуйте за номинантов здесь. Официальными партнерами мероприятия выступают: BE IN RUSSIA, «Интурист», Cosmos Group, «Академсервис», «Панорама 360» (башня "Федерация", Москва-Сити), TUI Corporate, Very Good Transfer, MAXIMICE, Японская национальная туристическая организация (JNTO), «ЭГО Транслейтинг» и другие. Главный информационный партнер Дня MICE и организатор премии RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес».



Информационно-рекламную поддержку Дня MICE и премии также оказывают ведущие отраслевые СМИ:

профессиональные журналы: «Турбизнес», «Пять звезд», Business Travel, MICE&more, «Congress Time. Время конгрессов», «Турбизнес на Северо-Западе», электронный журнал Buying Business Travel Russia,

интернет-порталы: conference.ru, event-live.ru, mice.ru, bt-magazine.ru, tourbus.ru, tourbusspb.ru, worldtravelbiz.ru, интернет-страница тревел-сервиса гостиничного бизнеса «Независимый Гостиничный Альянс» и другие. Организаторы желают всем конкурсантам профессиональных успехов и победы в конкурсной борьбе!



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка