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03 сентября
До конца голосования за лидеров делового туризма России осталось три недели
20 сентября заканчивается  онлайн-голосование на сайте ежегодной профессиональной награды  Russian Business Travel & MICE Award - 2018

Уже через три недели заканчивается   онлайн-голосование на сайте ежегодной профессиональной награды  Russian Business Travel & MICE Award - 2018.

Высокая активность  голосующих  и острейшая  борьба  за лидерство наблюдается  практически во всех  номинациях.  С  заметным отрывом  лидируют номинанты,  которые сумели организовать  масштабные  рекламные  кампании и задействовать   все  информационные  ресурсы  для привлечения голосов.

Прием голосов на сайте премии  будет закончен  20 сентября.  

 

Для подведения итогов голосования и выбора победителей  и лауреатов  к работе приступит Экспертный  совет награды.  Состав Экспертного  совета уже опубликован на сайте премии.

Организаторы предоставят экспертам  шорт-лист  лидирующих компаний. На основании коллегиального решения всех членов Экспертного совета   будут определены  призеры премии.

 

Девятая  торжественная церемония награждения и чествования  лучших компаний отрасли  пройдет  в рамках крупнейшего отраслевого мероприятия Всероссийского Дня MICE 10 октября в  Центре международной торговли. 
Голосуйте за номинантов  здесь.

 

Официальными партнерами мероприятия выступают:

BE IN RUSSIA, «Интурист», Cosmos Group, «Академсервис», «Панорама 360» (башня "Федерация", Москва-Сити), TUI Corporate, Very Good Transfer, MAXIMICE, Японская национальная туристическая организация (JNTO),  «ЭГО Транслейтинг» и другие.

Главный информационный партнер  Дня MICE и организатор  премии RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес».

Информационно-рекламную поддержку Дня MICE  и премии также оказывают ведущие отраслевые СМИ:
профессиональные журналы: «Турбизнес», «Пять звезд», Business Travel, MICE&more, «Congress Time. Время конгрессов», «Турбизнес на Северо-Западе», электронный журнал Buying Business Travel Russia, 
интернет-порталы: conference.ruevent-live.rumice.rubt-magazine.rutourbus.rutourbusspb.ruworldtravelbiz.ru, интернет-страница тревел-сервиса гостиничного бизнеса «Независимый Гостиничный Альянс» и другие. 

Организаторы желают всем конкурсантам профессиональных успехов и  победы в конкурсной борьбе!



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