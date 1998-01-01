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03 сентября
До конца голосования за лидеров делового туризма России осталось три недели
20 сентября заканчивается онлайн-голосование на сайте ежегодной профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award - 2018
Уже через три недели заканчивается онлайн-голосование на сайте ежегодной профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award - 2018.
Высокая активность голосующих и острейшая борьба за лидерство наблюдается практически во всех номинациях. С заметным отрывом лидируют номинанты, которые сумели организовать масштабные рекламные кампании и задействовать все информационные ресурсы для привлечения голосов.
Прием голосов на сайте премии будет закончен 20 сентября.
Для подведения итогов голосования и выбора победителей и лауреатов к работе приступит Экспертный совет награды. Состав Экспертного совета уже опубликован на сайте премии.
Организаторы предоставят экспертам шорт-лист лидирующих компаний. На основании коллегиального решения всех членов Экспертного совета будут определены призеры премии.
Девятая торжественная церемония награждения и чествования лучших компаний отрасли пройдет в рамках крупнейшего отраслевого мероприятия Всероссийского Дня MICE 10 октября в Центре международной торговли.
Официальными партнерами мероприятия выступают:
BE IN RUSSIA, «Интурист», Cosmos Group, «Академсервис», «Панорама 360» (башня "Федерация", Москва-Сити), TUI Corporate, Very Good Transfer, MAXIMICE, Японская национальная туристическая организация (JNTO), «ЭГО Транслейтинг» и другие.
Главный информационный партнер Дня MICE и организатор премии RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес».
Организаторы желают всем конкурсантам профессиональных успехов и победы в конкурсной борьбе!
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