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03 сентября
«Аэрофлот» хочет ввести плату за выбор места в самолете
Эксперты обсуждают ряд мер, рассматриваемый компанией «Аэрофлот» на фоне неудовлетворительных финансовых показателей
Группа "Аэрофлот" в 2018-2019 годах планирует ввести несколько платных сервисов для пассажиров с целью борьбы с растущими расходами компании, следует из презентации для инвесторов, которая стала на днях достоянием СМИ.
В этой презентации «Аэрофлот» раскрыл ряд мер, которые авиакомпания намерена применить для повышения эффективности бизнеса.
Отметим, что 29 августа группа в полугодовой отчетности показала чистый убыток в 5,2 млрд руб. против прибыли в 2,9 млрд руб. годом ранее. При этом доходы упали и у активно развиваемого лоукостера группы «Победа»: за шесть месяцев ее чистая прибыль снизилась на 56,2%, до 175 млн руб. Плохие финансовые результаты «Аэрофлота» связаны с резким ростом цен на топливо, дополнительными затратами на оплату труда пилотов и сдерживанием тарифов на авиаперевозки.
Для снижения затрат "Аэрофлот" собирается оптимизировать эффективность ряда сервисов. В том числе платным может стать выбор места в салоне самолета. Кроме того, авиакомпания намерена предоставить пассажирам возможность в режиме онлайн доплачивать за перевозку багажа и платить за выбор питания в Sky-cafe.
Между тем, в пресс-службе «Аэрофлота» пояснили, что «инициатива предоставить пассажирам возможность выбора места за дополнительную плату не утверждена. Это одна из целого ряда инициатив, которые планируются к рассмотрению в рамках формирования новой стратегии. В перспективе, если инициатива будет утверждена, пассажиры "Аэрофлота" при покупке билета по тарифам "Эконом Промо" и "Эконом Бюджет" смогут выбрать себе место за дополнительную плату".
При этом частично элементы лоукост-модели «Аэрофлот» уже интегрировал в свои самые дешевые тарифы эконом-класса (там исключена, например, та же опция выбора места)».
Как отмечает РБК, «у авиакомпании-лоукостера «Победа», входящей в группу «Аэрофлот», согласно действующим тарифам, за выбор конкретного места ее клиенты доплачивают от 149 до 1500 руб. в зависимости от категории выбранного места и того, где именно оплачивается услуга — на сайте или в российском аэропорту. В иностранных аэропортах стоимость выбора места еще выше — от €6 до €22.
Пассажиров, летящих вместе, но отказавшихся оплатить выбор места, «Победа» рассаживает в разные концы салона».
Как отметил, комментируя эту новость, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост»: «Ничего особенного, на мой взгляд, в том, что «Аэрофлот» хочет брать дополнительную плату за дополнительные сервисы, нет. Доплачивать за выбор мест, полагаю, будут пассажиры эконом-класса, купившие самые дешевые авиабилеты. Но я очень сомневаюсь, что им дополнительно придется оплачивать стандартную норму багажа и другие сервисы».
/TОURBUS.RU
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