«Аэрофлот» хочет ввести плату за выбор места в самолете

Группа "Аэрофлот" в 2018-2019 годах планирует ввести несколько платных сервисов для пассажиров с целью борьбы с растущими расходами компании, следует из презентации для инвесторов, которая стала на днях достоянием СМИ.

В этой презентации «Аэрофлот» раскрыл ряд мер, которые авиакомпания намерена применить для повышения эффективности бизнеса.

Отметим, что 29 августа группа в полугодовой отчетности показала чистый убыток в 5,2 млрд руб. против прибыли в 2,9 млрд руб. годом ранее. При этом доходы упали и у активно развиваемого лоукостера группы «Победа»: за шесть месяцев ее чистая прибыль снизилась на 56,2%, до 175 млн руб. Плохие финансовые результаты «Аэрофлота» связаны с резким ростом цен на топливо, дополнительными затратами на оплату труда пилотов и сдерживанием тарифов на авиаперевозки.

Для снижения затрат "Аэрофлот" собирается оптимизировать эффективность ряда сервисов. В том числе платным может стать выбор места в салоне самолета. Кроме того, авиакомпания намерена предоставить пассажирам возможность в режиме онлайн доплачивать за перевозку багажа и платить за выбор питания в Sky-cafe.





Между тем, в пресс-службе «Аэрофлота» пояснили, что «инициатива предоставить пассажирам возможность выбора места за дополнительную плату не утверждена. Это одна из целого ряда инициатив, которые планируются к рассмотрению в рамках формирования новой стратегии. В перспективе, если инициатива будет утверждена, пассажиры "Аэрофлота" при покупке билета по тарифам "Эконом Промо" и "Эконом Бюджет" смогут выбрать себе место за дополнительную плату".

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Как пишет газета «Коммерсант», «платные услуги характерны для бизнес-модели лоукостера, которая предполагает минимизацию цены билета за счет максимального отказа от бесплатного сервиса. Приобрести эти услуги можно за отдельную плату. По такой схеме работает «Победа», но сам «Аэрофлот» позиционирует себя как премиум-перевозчик — в цене билета таких компаний заложено значительное число услуг: питание, бесплатный багаж, выбор места и т. д.

При этом частично элементы лоукост-модели «Аэрофлот» уже интегрировал в свои самые дешевые тарифы эконом-класса (там исключена, например, та же опция выбора места)».

Как отмечает РБК, «у авиакомпании-лоукостера «Победа», входящей в группу «Аэрофлот», согласно действующим тарифам, за выбор конкретного места ее клиенты доплачивают от 149 до 1500 руб. в зависимости от категории выбранного места и того, где именно оплачивается услуга — на сайте или в российском аэропорту. В иностранных аэропортах стоимость выбора места еще выше — от €6 до €22.

Пассажиров, летящих вместе, но отказавшихся оплатить выбор места, «Победа» рассаживает в разные концы салона».



Плату за выбор места в салоне взимает с пассажиров и ряд иностранных авиакомпаний, в том числе и не относящихся к категории лоукостеров. Так, например, Air France взимает за эту услугу сбор в размере от €10 (на среднемагистральных рейсах) до €20 (на дальнемагистральных).





Как отметил, комментируя эту новость, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост»: «Ничего особенного, на мой взгляд, в том, что «Аэрофлот» хочет брать дополнительную плату за дополнительные сервисы, нет. Доплачивать за выбор мест, полагаю, будут пассажиры эконом-класса, купившие самые дешевые авиабилеты. Но я очень сомневаюсь, что им дополнительно придется оплачивать стандартную норму багажа и другие сервисы».

/TОURBUS.RU