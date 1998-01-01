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03 сентября
Приглашаем на роуд-шоу «Все краски Марокко»!

Осенняя серия роуд-шоу, организованная Национальным турофисом Марокко, пройдет в сентябре в  Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве


Марокко – яркая и колоритная страна, сочетающая африканскую, арабскую и европейскую культуры. Это направление для любознательных путешественников, которые хотят получить новые впечатления. Марокко удалось сохранить множество исторических памятников, дворцов, мечетей. Здесь прекрасные песчаные пляжи, множество спа- и талассоцентров, богатый выбор отелей, широкие возможности для развлечений взрослых и детей.

 

Мероприятия туристического офиса Марокко пройдут:

11 сентября – в Нижнем Новгороде в «Маринс Парк Отель»,

12 сентября – в С.-Петербурге в «Гранд отель Эмеральд»,

13 сентября – в Москве в «Кортъярд Москва Вознесенский».

 

Посетителей ждут презентации туристических возможностей  и инфраструктуры Марокко, встречи с представителями туристического офиса Марокко, местными отельерами, туроператорами, а также розыгрыши призов и торжественный фуршет.

Возглавлять марокканскую делегацию будет директор московского филиала Самир Сусси Риах.

По предварительным данным, для участия в мероприятиях роуд-шоу в различных городах уже зарегистрировалось более двухсот региональных туркомпаний.

 

Получить подробную информацию о мероприятиях в рамках Марокканского роуд-шоу и зарегистрироваться  для участия в них можно на сайте www.morocco-workshop.ru

Координатор проекта: Илья Плясунов

i.plyasunov@tb-workshop.ru  

+7 (495) 723-72-72 доб. 113


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