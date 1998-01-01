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03 сентября
Приглашаем на роуд-шоу «Все краски Марокко»!
Осенняя серия роуд-шоу, организованная Национальным турофисом Марокко, пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве
Марокко – яркая и колоритная страна, сочетающая африканскую, арабскую и европейскую культуры. Это направление для любознательных путешественников, которые хотят получить новые впечатления. Марокко удалось сохранить множество исторических памятников, дворцов, мечетей. Здесь прекрасные песчаные пляжи, множество спа- и талассоцентров, богатый выбор отелей, широкие возможности для развлечений взрослых и детей.
Мероприятия туристического офиса Марокко пройдут:
11 сентября – в Нижнем Новгороде в «Маринс Парк Отель»,
12 сентября – в С.-Петербурге в «Гранд отель Эмеральд»,
13 сентября – в Москве в «Кортъярд Москва Вознесенский».
Посетителей ждут презентации туристических возможностей и инфраструктуры Марокко, встречи с представителями туристического офиса Марокко, местными отельерами, туроператорами, а также розыгрыши призов и торжественный фуршет.
Возглавлять марокканскую делегацию будет директор московского филиала Самир Сусси Риах.
По предварительным данным, для участия в мероприятиях роуд-шоу в различных городах уже зарегистрировалось более двухсот региональных туркомпаний.
Получить подробную информацию о мероприятиях в рамках Марокканского роуд-шоу и зарегистрироваться для участия в них можно на сайте www.morocco-workshop.ru
Координатор проекта: Илья Плясунов
+7 (495) 723-72-72 доб. 113
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