Новости

Выяснилось, на какие авиабилеты не поскупились этим летом наши туристы

Эксперты сервиса OneTwoTrip предоставили нашему порталу результаты исследования наиболее дорогих авиабилетов прошедшего летнего сезона

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip выяснили, сколько стоили самые дорогие перелеты лета 2018 года, проанализировав оформленные клиентами билеты в одну сторону и туда-обратно с вылетом из России в течение трех летних месяцев.

Самым дорогим билетом в одну сторону стал перелет из Москвы в Нью-Йорк — путешественник заплатил за него 577 тысяч рублей.

Второе место рейтинга занял билет из Санкт-Петербурга в Хараре, столицу Зимбабве, который обошелся жителю Северной столицы в 522 тысячи.

Третья строчка досталась билету из Москвы в Сан-Франциско за 349 тысяч рублей.

Лидером среди самых дорогих билетов туда-обратно стал перелет из Москвы в Лиму (Перу), стоимость которого составила 450 тысяч рублей.

410 тысяч другой путешественник из столицы заплатил за перелет этим летом в Майами и возвращение обратно.

Третье место в рейтинге самых дорогих перелетов туда-обратно занял экзотический маршрут: турист заплатил за перелет из Москвы в Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея) и обратно 403 тысячи рублей.

Подавляющее большинство самых дорогих авиабилетов приобреталось жителями Москвы и Санкт-Петербурга. Но одному региональному центру все же удалось разбавить монополию столиц. Восьмое место в рейтинге перелетов туда-обратно занял билет Уфа — Аликанте (Испания) — Уфа за 254 тысячи рублей.

“Самые дорогие билеты — это, как правило, те, которые куплены в последний момент в первый или бизнес-класс на дальнемагистральные маршруты. Также сотни тысяч рублей за билеты готовы платить любители экзотических путешествий, которые добираются до места назначения с несколькими пересадками, но при этом не готовы жертвовать комфортом в полете и также выбирающие бизнес-класс.

Интересно, что некоторые из попавших в рейтинг заказов были оформлены через мобильное приложение. То есть речь опять же идет либо о объективно срочных покупках за несколько часов до вылета, либо о спонтанных поездках обеспеченных путешественников, желанию которых провести несколько дней за границей не помешала высокая цена”, — прокомментировал результаты исследования по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

/TOURBUS.RU

Самые дорогие авиабилеты лета 2018 (в одну сторону)

Место Маршрут Стоимость перелета в руб. 1 Москва - Нью-Йорк (США) 577000 2 Санкт-Петербург - Хараре (Зимбабве) 522000 3 Москва - Сан-Франциско (США) 349000 4 Москва - Лос-Анджелес (США) 307000 5 Москва - Каракас (Венесуэла) 306000 6 Москва - Гонконг (Китай) 244000 7 Москва - Ибица (Испания) 189000 8 Москва - Майами (США) 187000 9 Москва - Ницца (Франция) 176000 10 Москва - Бангкок (Таиланд) 171000