На Кипре открылся первый отель бренда Radisson Blu

Новый отель Radisson Blu расположен в центре Ларнаки в двух км от пляжа и рассчитан на 106 номеров

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе Radisson Hotel Group, в Ларнаке открылся новый отель категории upperupscale Radisson Blu. Кипр является одним из самых востребованных туристических направлений и новый отель станет еще одним украшением портфолио Radisson Blu, уверены в компании.

Как отмечает г-н Йылмаз Йылдырымлар, старший вице-президент Radisson Hotel Group в регионе Центральная и Южная Европа Radisson Hotel Group, отметил: «Мы с радостью открываем наш первый отель бренда Radisson Blu в одном из самых привлекательных мест Европы,на популярном среди путешественников со всего мира пляжном курорте. Третий по величине остров в Средиземном море, Кипр каждый год привлекает более двух миллионов туристов. Обладая яркой самобытностью и индивидуальностью, отель Radisson Blu в Ларнаке идеален как для деловых поездок, так и для индивидуальных путешествий, открывая для себя третий по величине город страны и притягательный берег южного Кипра».

Отель Radisson Blu расположен в самом сердце города с видом на море, оживленный морской порт и набережную, обрамленную пальмами, всего в двух километрах от прекрасного пляжа на берегу Средиземного моря. Отель насчитывает 106 номеров и люксов, оформленных в современном дизайне с элементами местного колорита. Все номера имеют выход на балкон, откуда открывается живописный вид на оживленное побережье и бухту. В распоряжении гостей - фитнес-центр и открытый бассейн.

На пятом этаже отеля расположился ресторан с изысканной международной кухней с панорамными видами Ларнаки. В отеле RadissonBlu также располагаются несколько баров, включая LobbyLounge&Bar с многонациональной атмосферой и Skybar на 16 этаже, где гости могут отдохнуть, любуясь видом на море и наслаждаясь эксклюзивными коктейлями.

В дополнение к отличному расположению одной из выдающихся возможностей отеля является современное пространство для деловых встреч и других событий, которое включает пять переговорных комнат и просторный конференц-зал, подходящий для любых мероприятий.

Кристос Кириакидес, генеральный менеджер отеля Radisson Blu в Ларнаке, отметил:«Мы с гордостью открываем первый отель RadissonBlu в Ларнаке в одном из самых оживленных и гостеприимных районов города. Мыс нетерпением ждем новых и постоянных гостей острова Кипр, чтобы продемонстрировать им гостеприимство самого высокого уровня».

Radisson Blu - гостиничный бренд категории upperupscale, фирменное гостеприимство отелей бренда RadissonBlu характеризуют внимание к деталям и философия обслуживания Yes I can! Отели сети RadissonBlu удобно расположены в ключевых городах, рядом с транзитными хабами, недалеко от аэропортов и железнодорожных станций

Radisson Hotel Group (ранее – Carlson Rezidor Hotel Group) является одной из крупнейших в мире гостиничных групп. Портфель Radisson Hotel Group насчитывает восемь разных брендов и более 1400 действующих и строящихся отелей по всему миру. Более 95 тыс. человек работают в Radisson Hotel Group и отелях оператора по всему миру. Штаб-квартиры компании располагаются в Брюсселе, Миннеаполисе и Сингапуре.

/TOURBUS.RU