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Ростуризм исключил из реестра еще 12 туроператоров/ В калининградские суды направлено 40 исков туристов, пострадавших от "Натали Турс"/ Пострадавшая в ДТП в Анталье россиянка успешно прооперирована

Ростуризм исключил из реестра еще 12 туроператоров

Ростуризм к концу лета исключил из единого реестра туроператоров еще 12 компаний, следует из размещенных на сайте ведомства приказов. Все 12 туроператоров были исключены из реестра в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок.

Среди исключенных туроператоров нет крупных компаний. В список, в частности, попали такие операторы, как «Байкал Плэнет», «Питер Холидэй», «Белый камень», «Вип-Тур» и ряд других, в основном специализирующихся на внутреннем туризме.

Таким образом, за последний месяц лета реестр в общей сложности покинули более 40 туроператоров, причем сведения о 31 из них были исключены во второй половине августа. Всего в реестре Ростуризма на 31 августа состоят 4377 туристических компаний.

В калининградские суды направлено 40 исков туристов, пострадавших от "Натали Турс"

Роспотребнадзор по Калининградской области оказывает помощь гражданам, пострадавшим от действий туроператора ООО "Панорама Тур" ("Натали Турс"), сообщает пресс-служба регионального управления.

"Сотрудники управления активно ведут работу по консультированию граждан, пострадавших от действия "Натали Турс", по вопросам защиты прав потребителей. Помощь оказывается как в юридическом консультировании, так и в составлении исковых заявлений в суд", — говорится в сообщении.

На конец августа в управление поступило 53 письменных обращений от потребителей с просьбой оказать помощь в судебной защите нарушенных прав. В результате, в настоящее время в судах находится 40 исковых заявлений. Работа по судебной защите потребителей, пострадавших от действий туроператора продолжается, сообщает пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщала, что ситуация с "Натали Турс" беспрецедентна для туристического рынка, так как «компания получила деньги и не оказала услуги, но не хочет их возвращать и не объявляет об остановке деятельности». При этом долг "Натали Турс" перед туристами и партнерами составляет около $15 млн.

Пострадавшая в ДТП в Анталье россиянка успешно прооперирована

Российской туристке, пострадавшей в среду в ДТП с автобусом в Анталье, успешно провели операции, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

"Пострадавшей в ДТП в Анталье туристке 1957 года рождения провели операции, у нее были серьезные травмы лица. Сейчас она находится в стационаре, информацией по дате выписки не располагаем, пока она побудет под наблюдением врачей", — рассказала Юлия Алчеева.

Она добавила, что расходы по медицинской части, а также по возврату женщины в Россию покрывает страховка. Время ее вылета на родину пока не известно.

Г-жа Алчеева также сообщила, что остальные 12 туристов, пострадавшие в ДТП, уже вернулись в Москву. Госпитализация им не требовалась.

Напомним, что утром в среду грузовик врезался в автобус, перевозивший 22 российских туристов из отелей курорта Белек в аэропорт. В ДТП пострадали 13 туристов компании «Анекс тур», они были доставлены в медицинские учреждения Антальи, им оказали необходимую помощь. Остальные пассажиры автобуса вылетели в Россию своим рейсом.

/TOURBUS.RU