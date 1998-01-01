Новости Израильский туризм представили на Кавказе, Черном море, Волге и Неве Деловые мероприятия в рамках роад-шоу «Туристический Израиль» с большим успехом пошли на этой неделе в четырех российских регионах

В рамках третьего по счету роад-шоу, организованного министерством туризма Израиля при технический поддержке ИД «Турбизнес», на этой неделе состоялись встречи профессионалов российской туриндустрии с представителями израильского турбизнеса в Пятигорске, Петербурге и Сочи, а завершается деловой тур по России сегодня в Самаре. В каждом из городов программа, вызвавшая огромный интерес регионального турбизнеса, включала презентации участников – представителей Министерства туризма Израиля, израильских туроператоров и отельеров, а также workshop, лотерею и деловую викторина «Знаете ли Вы Израиль?». Открывая одну из деловых встреч в рамках роуд-шоу, прошедшей на этой неделе в Северной столице, генконсул государства Израиль в Петербурге г-жа Ольга Слов подчеркнула особую важность взаимодействия в сфере туризма, поскольку поток российских туристов в Израиль постоянно растет, а гости из Петербурга составляют пятую часть всех туристов, приезжающих в Израиль из России. «Израиль никогда не стоит на месте и ему всегда есть что предложить гостям, – заявила она. – И сегодня как раз тот случай, когда вы сможете познакомиться с новинками напрямую». Она также отметила, что в ноябре этого года Земля обетованная ждет делегацию во главе с губернатором Петербурга. В свою очередь, Ксения Кобякова, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, назвала впечатляющие цифры. Так, в целом Израиль принял в 2017 году более 3,68 млн, прибавив, по сравнению с 2016-м, 26%. При этом россияне демонстрируют еще более высокие темпы роста турпотока: в 2017-м в Израиле побывало 397 тыс. россиян и рост, по сравнению с 2016-м, составил 40%, а на данный момент частота рейсов между городами России и Тель-Авивом составляет до 95 рейсов в неделю. В этом году тенденция сохраняется, так как в первом квартале 2018 года общий турпоток в Израиль вырос до 1,43 млн человек, а гостей из России стало больше на 6% (страну посетили 116,2 тыс. россиян). «Россия уверенно сохраняет за собой второе место по объемам турпотока в Израиль, - подчеркнула Ксения Кобякова. – По этому показателю она уступает только США. А в пятерку стран, откуда в Израиль приезжает больше всего гостей, также входят Франция, Германия и Польша». Представлявшие свои регионы специалисты из Израиля подтвердили рост турпотока из России. Так, Оксана Старовойтова, менеджер по работе с ключевыми партнерами туристического офиса Иерусалима в России, привела внушительную статистику, демонстрирующую эффективность финансовой поддержки российского турбизнеса. По ее словам, в период с 3 сентября 2017 года по 22 марта 2018 года из России в Эйлат было выполнено 143 рейса со средней загрузкой 80%, а аэропорт Овда принял 23,3 тыс. россиян. «В этом году программа чартерных полетов в Израиль будет действовать в период с 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года, - сообщила она. – В рамках программы Министерство туризма Израиля будет возмещать компаниям, организующим перелеты в Овду, 60 евро за каждого пассажира». При этом как она, так и другие представители Израиля подчеркнули, что одна из основных задач продвижения страны на российском рынке состоит в расширении прямого авиасообщения между Израилем и Россией. И в первую очередь – из тех регионов РФ, откуда пока этих рейсов мало или нет вовсе. Кроме того, Израиль намерен активизировать продвижение в России таких турпродуктов, как ситибрейк-туры (Тель-Авив + Иерусалим), пляжный отдых в Эйлате (в комбинации с посещением пустыни Негев), а также MICE-сегмент. В рамках встречи свои регионы представили сразу несколько экспертов из Израиля. В частности, Одед Грофман, директор по маркетингу Ассоциации отелей Тель-Авива, сообщил о значительном расширении отельной базы города, Шабтай Шай, генеральный директор Ассоциации отелей Эйлата, заявил о намерении местной туриндустрии увеличить количество русскоязычного персонала в системе гостеприимства, а Уди Зихерман, генеральный директор Ассоциации отелей Мертвого моря, не преминул заметить, что Россия остается рынком номер один для его региона. «Больше трети ночевок в отелях Мертвого моря осуществляют туристы из России, - сообщил он. – При этом в первом квартале 2018 года рост российского турпотока составил 10%, что не может нас не радовать». Со своей стороны, российские специалисты высоко оценили туристический потенциал Израиля. Мария Ушакова, генеральный директор компании «Арт-Тревел» подчеркнула, что «Израиль всегда являлся и является одним из наиболее популярных направлений для туров на отдых и экскурсии. Эта страна привлекательна тем, что она способна предлагать интересный и разнообразный отдых в любое время года, и при этом значительный спрос есть и на отдых на море в зимнее время, и на экскурсионные туры в страну круглогодично». «Израиль хорош тем, что он является универсальным направлением, а такие плюсы, как отсутствие визы и компенсация за привезенных на чартерах туристов делают его для турбизнеса еще более привлекательным, - делится и менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – С учетом того внимания, которое туристические власти Израиля уделяют продвижению на российском рынке, можно с уверенностью говорить о дальнейшем расширении потока россиян в эту страну». /TOURBUS.RU

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