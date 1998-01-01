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Развитие проекта «Императорский маршрут» обсудят на выставке "Отдых-2018"

Национальный турпроект "Императорский маршрут" объединяет сегодня уже десять регионов России

Панельная сессия, посвященная теме реализации Национального туристического проекта «Императорский маршрут», состоится в Москве в рамках Международной туристской выставки «Отдых-2018». Участники встречи обсудят итоги реализации проекта за год и его дальнейшие перспективы.

Откроют панельную сессию заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова и председатель Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Впервые презентация «Императорского маршрута» состоялась в рамках Международной туристской выставки «Отдых-2017», ровно год назад. Первым этапом реализации национального туристского проекта стал «Маршрут памяти Императорской семьи-2018», который проходит по городам, где пострадали в годы революции начала ХХ века члены Императорской семьи и их окружения. В течение года проводились различные презентационные мероприятия, открывались новые объекты показа, формировались экспозиции, создавались новые экскурсионные маршруты. Также «Императорский маршрут» принят к реализации в составе Национального проекта «Моя Россия».

Объединенные усилия разных участников туристской отрасли позволили реализовать единую цель – сформировать качественный туристский продукт, направленный на возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей нашей великой страны, ее достижений в период правления династии Романовых.

Экспертами панельной сессии выступят руководитель Комитета по реализации программы импортозамещения при Экспертном совете по развитию туризма Министерства культуры Российской Федерации Майя Ломидзе, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

В мероприятии примут участие руководители органов государственной власти в сфере культуры и туризма субъектов России, ученые, историки, представители Ассоциации туроператоров России, Российского союза туриндустрии.

Напомним, национальный туристский проект «Императорский маршрут» реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Координатором проекта выступает Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. В работе над проектом участвуют Комитет по импортозамещению при Экспертном совете по развитию туризма Министерства культуры Российской Федерации, региональные и федеральные туроператоры.

Сегодня «Императорский маршрут» уже объединил десять регионов России: город Санкт-Петербург, город Москву, Московскую область, Пермский край, Свердловскую, Тюменскую, Псковскую, Кировскую, Томскую и Омскую области. Сформированы туристические программы под разные целевые аудитории, которые активно реализуются туроператорским сообществом. Подробную информацию об этом можно получить на стенде «Императорский маршрут».

Панельная сессия состоится 11 сентября в зале пленарных заседаний «Вологда», павильон 2, зал 3, ЦВК «Экспоцентр», в 16.00 часов.

К участию приглашаются средства массовой информации.

/TOURBUS.RU