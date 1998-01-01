Новости Доминика стала безвизовой Наши эксперты комментируют полную отмену визового режима для россиян в еще одном небольшом островном карибском государстве

Правительство РФ одобрило соглашение о взаимном отказе от виз с Содружеством Доминики, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров."Проектом Соглашения предусматривается введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней для граждан России, владельцев действительных паспортов, удостоверяющих личность российского гражданина за пределами России, включая дипломатические и служебные паспорта, и для граждан Содружества Доминики, владельцев действительных дипломатических, служебных и общегражданских паспортов", — говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что соглашение призвано способствовать развитию контактов между гражданами двух стран и увеличению количества взаимных поездок с деловыми и туристическими целями. Доминика расположена на одноименном острове из группы Малых Антильских островов в Карибском море. К северо-западу от нее расположена Гваделупа, к юго-востоку – Мартиника. На острове территорией 754 кв. км проживают 73,6 тыс. жителей.

В настоящее время россиянам для посещения острова с туристическими целями сроком не более 21 дня виза не требуется. Таким образом, после вступления в силу соглашения о безвизовом режиме, россияне смогут находиться в стране до 90 дней. Согласно официальным данным, примерно 70% ВВП Доминики получается за счет сферы услуг, в первую очередь за счет туризма. Ежегодно остров посетежают около двухсот круизных лайнеров, рассчитанных примерно на 300 тыс. пассажиров, а аэропорты принимают более 75 тысяч туристов. Новость о том, что в ряде стран Карибского бассейна планируется ввести визовые льготы, появилась в 2017 году. Кроме государства Доминики безвиз уже введен на Антигуа и Барбуда, островах Сент-Китс и Невис, а также на Гренаде. Профессионалы туротрасли отмечают, что Карибские острова пользуются спросом у туристов, однако направление это массовым назвать нельзя. Так, Лада Попело, руководитель отдела продаж компании «Карибский клуб», заявила нашему корреспонденту: «Пребывание на Доминике в течение 90 дней без визы вряд ли существенно простимулирует пассажиропоток. В основном эту страну наши туристы посещают в составе круизных программ, или это могут быть яхтсмены, которые останавливаются на 2-5 дней. Возможна комбинация с другими карибскими островами, такими как Мартиника, Барбадос.

Если же турист целенаправленно едет на Доминику, то, как правило, отдых по времени составляет не более 12 ночей. Конечно, в основном это направление для пляжного отдыха, дайвинга, снорклинга. Средняя стоимость тура складывается из перелета через Европу с посадкой от 65 тыс. рублей с человека в обе стороны, плюс проживание в отеле примерно от 180 долларов США за номер в сутки без питания. То есть, тур на 10 дней будет стоить около 280 тыс. рублей на двоих, а может, и больше». В дополнение Елена Миролюбова, начальник отдела продаж туроператора «Квинта-тур», отметила: «И стоимость туров, и сложная логистика говорят о том, что отмена виз вряд ли приведёт к наращиванию турпотока из России. Многие даже не знают, как правильно называются эти страны и где они находятся». /TOURBUS.RU

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