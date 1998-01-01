Новости Kidy Tour выходит на израильское направление Наши эксперты обсуждают перспективы выхода еще одного игрока на востребованное израильское направление

Прибалтийский туроператор Kidy Tour объявил о начале продаж экскурсионных туров в Израиль с вылетом из всех аэропортов московского авиаузла на регулярных рейсах. В линейке туроператора представлены популярные туристические направления региона: Тель-Авив, Нетания, Мертвое море, Герцлия и Эйлат, – каждое из которых предлагает широкие возможности для путешествий с детьми. Отметим, что Kidy Tour - один из ведущих туроператоров стран Балтии, который с 2015 года осуществляет деятельность в Литве, Латвии, Эстонии, Венгрии и России. Основной акционер Kidy Tour – крупнейшая в Восточной Европе группа авиационных предприятий Avia Solutions Group (совладелец аэропорта Жуковский). В прошлом году оператор анонсировал начало своих турецких программ с вылетом из Жуковского, а в этом объявил о продаже семейных туров из Москвы в Литву. «Рост спроса на Израиль обусловлен круглогодичностью направления, мощной экскурсионной программой и отдыхом на любой вкус: одним интересна многовековая история, другим спа-курорты Мертвого моря, третьим – отличные пляжи Тель-Авива, Нетании, Герцлии или дайвинг в Красном море в Эйлате. При формировании программ мы учитывали потребности туристов с детьми, тщательно подбирали отели и экскурсионные программы вместе с нашим партнером Flying Carpet, одной из ведущих принимающих компаний в регионе. Ассортимент путешествий разнообразный – от туров выходного дня до поездок с полным погружением в регион», – рассказала Наталья Воронкевич, директор "Kidy Tour Россия". Открывая новое направление, Kidy Tour запустил авторские программы «Знакомство с Израилем» и «Очарование Израиля» продолжительностью от 7 до 14 ночей с проживанием в Нетании, Эйлате и Тель-Авиве в отелях различных категорий, от эконом-класса до пятизвездочных курортов, и разнообразным выбором групповых экскурсий. Дополнительным преимуществом для туристов станет возможность вылета в Тель-Авив на регулярных рейсах из любого удобного аэропорта Москвы: Шереметьево, Домодедово, Внуково или Жуковский, - заявили в компании. Комментируя выход на израильское направление еще одного игрока, российский консультант-представитель израильской туркомпании Israel2Go Олег Драгунский в беседе с нашим корреспондентом отметил: «На рынке есть место для новых игроков, хотя стоит отметить, что для выхода на такой достаточно трудный рынок, как израильский, требуются годы. Здесь нет и не бывает бешеных скидок, какие иногда предлагают туристам пляжные направления. Вопрос «цена-качество» тоже очень актуален. Наша компания - известная израильская DMC, у нас большая экспертиза и опыт. Непонятно, как новая компания планирует получить выгодные цены в столь короткий срок, учитывая то, что почти весь сентябрь в Израиле будут отмечать национальные праздники, что повлечет за собой повышение цен на проживание в отелях. Кроме того, во время некоторых праздников почти никто и, следовательно, ничто не работает. Так сентябрь, наверно, все же не самый лучший месяц, чтобы выходить на новый рынок. Израиль сейчас показывает значительный рост туристического потока со всего мира, естественно, поэтому отельеры не будут понижать цены, это им просто не выгодно. Отсюда вопрос - что особенного сможет предложить Kidy Tour своим туристам? Привлекательную стоимость тура? Но отели спецпредложения в настоящее время дают редко, значит удешевить тур можно, например, за счет уменьшенной экскурсионной программы или качества трансферов и авиаперелета. Еще непонятно, как они могут предложить прямой вылет из любого московского аэропорта – ведь из Внуково вроде бы нет регулярных рейсов в Тель-Авив. Пока, к сожалению, вопросов больше, чем ответов. Впрочем, время покажет». /TOURBUS.RU

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