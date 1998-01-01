Петербургский Hilton начал принимать на работу бывших бездомных

Гостиничная цепь Hilton принимает активное участие в благотворительном проекте по трудоустройству

Петербургские отели, входящие в состав международной гостиничной цепи Hilton, начали принимать на работу выпускников совместной с благотворительной организацией «Ночлежка» программы, в рамках которой вакансии поваров, подсобных рабочих, сотрудников прачечной и горничных занимают прошедшие специальное обучение бездомные, - сообщает наш петербургский корреспондент.

В настоящее время два получивших профессию повара выпускника программы уже работают в Hilton Saint Petersburg ExpoForum и Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum, одна женщина трудится в качестве сотрудницы прачечной, а еще две заканчивают обучение и готовятся приступить к выполнению обязанностей.

По словам Влады Гасниковой, руководителя отдела привлечения ресурсов благотворительной организации «Ночлежка», реализация программы оказалась возможна благодаря тому, что один из петербургских отелей Hilton этой весной выиграл грант внутри мировой сети, позволяющий оказывать финансовую поддержку местным социально-ориентированным проектам. «Благодаря этому появились деньги, которые позволили подключить к участию в программе Санкт-Петербургский колледж туризма и гостиничного сервиса, профиль которого полностью соответствует кадровым потребностям отеля, - поясняет она. - Мы взялись за отбор кандидатов и стали своеобразными гарантами того, что программа будет реализована, а колледж осуществляет подготовку наших подопечных в соответствии с тем профилем, по которому они учатся».

При этом Влада Гасникова отмечает, что для участия в программе отбирают только тех бездомных, которые полностью отвечают всем необходимым требованиям, демонстрируют психологическую устойчивость и ответственность. «Мы очень заинтересованы в успехе программы и поэтому ответственно подходим к отбору кандидатов, всеми способами стараясь убедиться в том, что потраченные на обучение средства пойдут впрок».

В свою очередь, руководитель петербургского кластера отелей Hilton Франсуа Морван подчеркивает, что сотрудничество между компанией и «Ночлежкой» стало логичным следствием корпоративной политики сети. «У Hilton есть ресурсы для обучения и трудоустройства людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а «Ночлежка» прикладывает огромные усилия для того, чтобы интегрировать их в общество, - говорит он. – Если учесть, что сразу после открытия отели Hilton Saint Petersburg ExpoForum и Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum начали сотрудничать с местными благотворительными организациями, взаимодействие с «Ночлежкой» в рамках этого проекта выглядит вполне логичным».

При этом, по его словам, Hilton не преследует каких-либо утилитарных целей в виде заполнения вакансий. Более того: сеть даже не настаивает на том, что после обучения выпускник обязательно останется работать в ее отеле. Как говорит Франсуа Морван, «наша главная цель - дать подопечным «Ночлежки» профессиональные знания и навыки, благодаря которым они всегда будут востребованы в гостиничном бизнесе». А где это будет – не так и важно.

По оценкам представителя «Ночлежки», сотрудничество, которое предполагает подготовку около десятка специалистов и продлится вплоть до весны следующего года, станет хорошим примером для подражания для других петербургских работодателей. Как сообщила Влада Гасникова, переговоры в этом направлении с ними уже ведутся.

/TOURBUS.RU