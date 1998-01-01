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Российский туристический поток в Японию стремительно растет

Представители Японской национальной туристической организациия на встрече со СМИ рассказали об итогах летнего сезона и планах по увеличению российского турпотока

Японская национальная туристическая организация (JNTO) провела в столице встречу с представителями СМИ и поделилась планами на будущее, а также подвела итоги первой половины 2018 года.

Как было отмечено, увеличение турпотока из России связано с открытием новых рейсов, увеличением частоты вылетов из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.

Глава московского офиса JNTO Айри Мотокура сообщила: «С начала этого года Японию посетило 20 млн иностранных туристов. По сравнению с другими рынками, турпоток из России за эти семь месяцев показал значительный прирост – 28,9%. Страну посетило 54,2 тыс. россиян, в прошлом году в аналогичный период было зарегистрировано 42,5 тыс. русских туристов».

В июле прошлого года число прибытий из России составило 6,338 тыс., июль этого года показал прирост на 23,1%. Страну восходящего солнца посетило 7800 российских путешественников.

Также было отмечено, что процент возвратных туристов из России равен примерно 30% от всего туристического потока. По предварительным прогнозам, ожидается, что к концу 2018 года Японию посетит не меньше 80 тыс. россиян. Наибольшее число прибытий туристов в 2018 году было зарегистрировано из Южной Кореи, Китая, Тайваня, Гонконга и США.

В ходе встречи г-жа Мотокура сообщила, что на текущий год офис запланировал множество мероприятий по продвижению направления на рынке, увеличению узнаваемости бренда.

Основная задача кампании - показать, что Япония - это больше чем гейши, гора Фудзияма, суши и храмы. Это активный отдых, горнолыжные курорты, горячие источники, культурные туры, оздоровление, пляжный отдых.

MICE-сегмент - очень важная отрасль туристического рынка Японии. Страна популярна у клиентов, которые хотят организовать не только MICE-мероприятия, но и заинтересованы в хорошем инсентиве, нуждаются в организации конференций и встреч на высочайшем уровне. Исходя из общих данных пограничной службы, можно сделать вывод, что примерно 20% от числа всех поездок Россиян – это бизнес-поездки.

Как было отмечено, в ближайшее время в Японию отправится несколько групп: корпоративная группа на 200 человек в Окинаву и инсентив-группа на 80 человек.

В этом году Японская национальная туристическая организация выступит в качестве страны-партнера осенней туристической выставки "Отдых-2018", также запланирована серия образовательных встреч с туроператорами, активная работа с отраслевыми изданиями.

Кроме этого, глава офиса напомнила, что цель Японии - к 2020 году принять 40 млн иностранных туристов. Чтобы достигнуть поставленной цели, был увеличен PR-бюджет на промо-кампании на европейских рынках, в том числе российском.

/TOURBUS.RU