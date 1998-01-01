Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
30 августа
Турецкий all inclusive предлагают поделить на три класса

Наши эксперты обсуждают предложение турецких отельеров стандартизировать местную систему «все включено»


Турецкие отели хотят распределить на три класса системы «все включено» — «стандарт», «средний» и «высокий». С таким предложением выступила Средиземноморская ассоциация отельеров (AKTOB), - сообщает АТОР.

По мнению АКТОВ, ее появление сделает отели и их услуги более понятными и прозрачными, а туроператорам и агентам будет проще предлагать клиентам те или иные варианты размещения.

  

Как сообщают турецкие СМИ, предлагаемые стандарты предусматривают деление отелей на три класса питания по системе «все включено» — Standard AI, Medium AI и High AI. От типа питания будет зависеть цена на размещение в отеле.

 

Для получения определенного класса отель должен будет удовлетворить минимальные требования по блюдам и напиткам, подаваемым гостям по системе «шведский стол» на завтрак, обед и ужин. Например, на завтраки в «стандартах» предлагается подавать не менее 62 блюд и закусок.

 

В "среднем" классе эта цифра увеличивается до 112 блюд, а минимальный ассортимент завтраков у «высокого» класса — 171 блюдо. Таким же образом рассматривается разнообразие новых стандартов «все включено» на обеды — 52, 101 и 136 блюд, включая соусы, закуски и сладости, и ужины — 72, 133 и 178 видов блюд (включая соусы, закуски и сладости).

 

Минимальный набор напитков у «стандарта» — не менее 16, у «среднего» класса — не менее 30, а также не менее 54 вариантов напитков у отелей «все включено» в вариации High AI.

Отметим, что классификацию пока предлагают вводить на добровольной основе.

 

Комментируя это предложение, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», заявила нам: «Дифференцированный подход к организации отдыха по концепции «все включено» интересен в случаях, когда он учитывает интересы и предпочтения разных категорий туристов, например, ожидания от отдыха у семей с детьми отличаются от запросов молодежных компаний.

Так, "TUI Россия" учитывает эти различия и предлагает для россиян две концепции отдыха: TUI FUN&SUN для семей с детьми и TUI DAY&NIGHT Connected для молодых и активных туристов».

 

В свою очередь, представители пресс-службы TEZ Tour заявили нам: «Стоит отметить, что питание в целом соответствует звездности отеля,  особенно если речь идет о премиум-сегменте, хороших пятизвездочных отелях, сетевых объектах размещения.  Чем ниже звездность, тем больше интерпретаций на тему  системы all inclusive.   

По информации нашего отдела контроля и качества, туристы в Турции жалуются не столько на качество питания, сколько на его организацию. Имеется ввиду чистота, уборка, разнообразие, часы обслуживания. Такие жалобы составляют порядка 10% от общего числа».  

 

Наконец, Сергей Толчин, исполнительный директор компании «Интурист», в беседе с нами  добавил: «Вопрос этот очень интересный и многогранный. Стандартизация -  понятие относительное, тут  нет единого формата. Поэтому у каждого отеля свое понимание, как все должно быть организовано. К примеру, огульно говорить о том, что питание может не соответствовать уровню отеля, нельзя. Ведь у каждого своя система питания, и все претензии могут выглядеть необоснованно.

По нашим данным, жалоб от клиентов на уровень обслуживания в отелях Турции поступает не больше, чем по другим направлениям». 

 

Напомним, что ранее в этом месяце было опубликовано  открытое письмо Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (ТЭСК), где  формат «все включено» был назван «уничтожающим аутентичность Турции, местную торговлю и не дающим возможность иностранным  туристам узнать турецкую кухню и другие специалитеты». ТЭСК призвала отельеров Турции отказаться от all inclusive, а государство - законодательно поддержать эту инициативу.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 