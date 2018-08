Новости Турецкий all inclusive предлагают поделить на три класса Наши эксперты обсуждают предложение турецких отельеров стандартизировать местную систему «все включено»

Турецкие отели хотят распределить на три класса системы «все включено» — «стандарт», «средний» и «высокий». С таким предложением выступила Средиземноморская ассоциация отельеров (AKTOB), - сообщает АТОР. По мнению АКТОВ, ее появление сделает отели и их услуги более понятными и прозрачными, а туроператорам и агентам будет проще предлагать клиентам те или иные варианты размещения. Как сообщают турецкие СМИ, предлагаемые стандарты предусматривают деление отелей на три класса питания по системе «все включено» — Standard AI, Medium AI и High AI. От типа питания будет зависеть цена на размещение в отеле. Для получения определенного класса отель должен будет удовлетворить минимальные требования по блюдам и напиткам, подаваемым гостям по системе «шведский стол» на завтрак, обед и ужин. Например, на завтраки в «стандартах» предлагается подавать не менее 62 блюд и закусок. В "среднем" классе эта цифра увеличивается до 112 блюд, а минимальный ассортимент завтраков у «высокого» класса — 171 блюдо. Таким же образом рассматривается разнообразие новых стандартов «все включено» на обеды — 52, 101 и 136 блюд, включая соусы, закуски и сладости, и ужины — 72, 133 и 178 видов блюд (включая соусы, закуски и сладости). Минимальный набор напитков у «стандарта» — не менее 16, у «среднего» класса — не менее 30, а также не менее 54 вариантов напитков у отелей «все включено» в вариации High AI. Отметим, что классификацию пока предлагают вводить на добровольной основе. Комментируя это предложение, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», заявила нам: «Дифференцированный подход к организации отдыха по концепции «все включено» интересен в случаях, когда он учитывает интересы и предпочтения разных категорий туристов, например, ожидания от отдыха у семей с детьми отличаются от запросов молодежных компаний. Так, "TUI Россия" учитывает эти различия и предлагает для россиян две концепции отдыха: TUI FUN&SUN для семей с детьми и TUI DAY&NIGHT Connected для молодых и активных туристов». В свою очередь, представители пресс-службы TEZ Tour заявили нам: «Стоит отметить, что питание в целом соответствует звездности отеля, особенно если речь идет о премиум-сегменте, хороших пятизвездочных отелях, сетевых объектах размещения. Чем ниже звездность, тем больше интерпретаций на тему системы all inclusive. По информации нашего отдела контроля и качества, туристы в Турции жалуются не столько на качество питания, сколько на его организацию. Имеется ввиду чистота, уборка, разнообразие, часы обслуживания. Такие жалобы составляют порядка 10% от общего числа». Наконец, Сергей Толчин, исполнительный директор компании «Интурист», в беседе с нами добавил: «Вопрос этот очень интересный и многогранный. Стандартизация - понятие относительное, тут нет единого формата. Поэтому у каждого отеля свое понимание, как все должно быть организовано. К примеру, огульно говорить о том, что питание может не соответствовать уровню отеля, нельзя. Ведь у каждого своя система питания, и все претензии могут выглядеть необоснованно. По нашим данным, жалоб от клиентов на уровень обслуживания в отелях Турции поступает не больше, чем по другим направлениям». Напомним, что ранее в этом месяце было опубликовано открытое письмо Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (ТЭСК), где формат «все включено» был назван «уничтожающим аутентичность Турции, местную торговлю и не дающим возможность иностранным туристам узнать турецкую кухню и другие специалитеты». ТЭСК призвала отельеров Турции отказаться от all inclusive, а государство - законодательно поддержать эту инициативу. /TOURBUS.RU

