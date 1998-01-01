Электронная виза в Индию стала стоить сто долларов

Наши эксперты обсуждают, скажется ли на туристическом спросе увеличение на 30% стоимости оформления индийской электронной визы

Стоимость оформления электронной визы в Индию для россиян выросла на 30 %, - сообщают профильные СМИ. Начиная с 20 августа за её оформление взимают $100, а не 70, как раньше. При этом сбор за обработку платежа (2,5 % от суммы), как и прежде, оплачивается дополнительно.

Российских туристов, желающим оформить электронную индийскую визу, таким образом приравняли к гражданам Великобритании и США, которые оплачивают визы по самому высокому прайсу.

Речь идет о визе, разрешающей посетить страну дважды в течение 4 месяцев с момента её получения. Альтернатива – оформить обычную визу сроком на три месяца для однократного въезда за 2 744 руб. Вариант с двукратным посещением в течение шести месяцев стоит уже 5 657 руб.

Комментируя эту новость, Алена Хитрова, глава PR-департамента компании Anex Tour, заявила нашему корреспонденту: «Заявленное подорожание на 30% стоимости индийской визы врядли окажет влияние на спрос. Это небольшая разница, кроме того есть вариант оформления визы на три месяца, которая стоит дешевле.

Спрос на Индию сейчас устойчивый, планируем сохранить чартерные объемы прошлого года, кроме того развиваем экскурсионное и лечебное (Керала) направления на базе регулярной перевозки.

В этом сезоне мы увеличили нашу отельную базу в Гоа на 25% , наши чартерные вылеты осуществляются из Москвы и еще девятигородов России».

В свою очередь Елена Миролюбова, специалист по направлению Индия компании «Квинта Тур», отметила: «У нас большинство клиентов оформляют обычные визы, поэтому подорожание электронных виз вряд ли сильно скажется на спросе у наших туристов.

Туры на Гоа в комбинации с экскурсионной программой продаются сейчас хорошо, спрос и интерес есть. Уже спрашивают предложения на осень и зиму».

Напомним, что ранее в этом месяце Ростуризм предупредил, что путешественникам с нетуристическими визами запрещено прибывать на территорию индийского штата Гоа чартерными рейсами, напомнили в Ростуризме.

"В связи с участившимися случаями прибытия в индийский штат Гоа чартерными рейсами россиян с деловыми и иными (отличными от туристической) визами, Ростуризм напоминает, что иностранным гражданам это делать запрещено", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Ростуризме добавили, что иностранцы, игнорирующие это правило, должны быть возвращены в страну отправления той же авиакомпанией.

/TOURBUS.RU