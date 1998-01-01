Выяснилось, где этим летом снимали жилье российские туристы

Большинство россиян предпочли летом 2018 года бронировать частное жилье для отдыха в российских городах, сообщили нашему порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе крупнейшего сервиса аренды частного жилья Airbnb.

"Большинство россиян предпочли провести жаркие месяцы на родине. Самыми востребованными городами оказалась Самара, Волгоград и Ростов-на-Дону. В топ-10 также вошли Красногорск, Екатеринбург, Воронеж, Новосибирск, Иматра, Нижний Новгород и Пермь", — рассказали в пресс-службе.

Среди зарубежных стран самыми востребованными оказались Италия и Испания. Большой популярностью также пользовались Грузия, Франция, Греция, Кипр, Германия, Черногория и США.

"Несмотря на востребованность поездок внутри страны, количество россиян, съездивших на отдых за рубеж с 1 июня по 31 августа 2018 года, увеличилось на 32,87% по сравнению с этим же периодом в 2017 году. В среднем российские туристы бронировали жилье на шесть дней по цене $67 в сутки", — отметили в компании.

Согласно данным Airbnb, семейный туризм также становится все более популярным. В этом году 15 млн путешественников со всего мира отправились на отдых с детьми, что составляет 25% от общего числа путешественников.

Россияне же решили превзойти этот показатель. Так, около 32% путешественников из России предпочли провести летний отпуск с семьей. В этом сезоне самыми привлекательными городами для них стали Новосибирск, Волгоград и Воронеж. В топ-10 «семейных» направлений также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Владивосток, Тула, Сортавала и Казань.

При этом число гостей из-за рубежа в России этим летом выросло в 2,5 раза – в первую очередь благодаря Чемпионату мира по футболу. Услугами сервиса воспользовались 545 тыс. иностранных путешественников.

"В топ-10 самых популярных городов среди иностранцев вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Самара, Сочи, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Владивосток. Средняя стоимость проживания в России для гостей из других стран составила $73 за ночь", — уточнили в пресс-службе Airbnb.

Говоря о мировых тенденция, в пресс-службе отметили, что около 60 млн путешественников остановились в жилье, которое они сняли через сервис Airbnb в поездках в период с 1 июня по 31 августа. В среднем за ночь путешественники платили около $39.

Этим летом Airbnb исполнилось десять лет. Подарком на день рождения сервиса стал новый рекорд в истории компании: в ночь с 10 на 11 августа 2018 года более 3,5 миллионов гостей остановились в жилье, представленном на платформе Airbnb, - заключили в компании.

/TOURBUS.RU