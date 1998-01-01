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Виталий Савельев переизбран на пост гендиректора "Аэрофлота"/ ФАС обвинила "Победу" в навязывании невыгодных условий провоза багажа/ МИД РФ предупредил о забастовках сотрудников аэропорта Жирона – Коста-Брава

Виталий Савельев переизбран на пост гендиректора "Аэрофлота

Виталий Савельев переизбран на пост генерального директора ПАО "Аэрофлот" еще на пять лет. Такое решение принято на заседании совета директоров компании, состоявшемся накануне, — говорится в сообщении "Аэрофлота". Виталию Савельеву 64 года, он возглавляет "Аэрофлот" почти 10 лет.

Продление контракта с ВиталиемСавельевым было ожидаемым, отмечает "Интерфакс": соответствующую директиву совету директоров "Аэрофлота" в начале августа подписал вице-премьер РФ Максим Акимов. Большинство членов совета представляют Росимущество, контролирующего акционера компании.

Еще одним кадровым решением совета стало назначение на пост заместителя гендиректора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина. В июле, после ухода из "Аэрофлота" Шамиля Курмашова, г-н Чиханчин был назначен исполняющим обязанности CFO. До этого он возглавлял профильный департамент компании.

ФАС обвинила "Победу" в навязывании невыгодных условий провоза багажа

Авиакомпания "Победа" навязывает пассажирам невыгодные условия провоза багажа, считает московское УФАС. Отмечается, что при оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс дает возможность заплатить за перевозку багажа весом до 10 килограмм 499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 килограмм, что стоит уже 1499 рублей.

В пресс-службе УФАС отмечают, что в случае бронирования и оформления билета только на одного пассажира возможность приобретения перевозки багажа до 10 кг за 499 рублей предоставляется без ограничений.

"Такие действия есть ничто иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально, — сказал руководитель Московского УФАС России Армен Ханян. — Это навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц".

По его мнению, такие условия "направлены на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением".

Антимонопольный орган установил в действиях авиакомпании "Победа" признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 "Закона о защите конкуренции". Авиакомпании выдано предупреждение о необходимости прекращения навязывания невыгодных условий потребителям.

"Победа" должна будет обеспечить возможность оформления багажного места до 10 кг по соответствующему тарифу на каждого пассажира в рамках одного бронирования.

В случае неисполнения предупреждения в установленный срок Управлением будет возбуждено антимонопольное дело.

МИД РФ предупредил россиян о забастовках сотрудников аэропорта Жироны

В Испании 8 и 12 сентября ожидается забастовка персонала аэропорта Жироны, расположенного в северо-восточной части Каталонии, сообщает в среду ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Испания – 8, 12 сентября – забастовка персонала международного аэропорта Жирона-Коста-Брава; возможны изменения в расписании рейсов", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Как отмечают испанские СМИ, забастовка планируется из-за невыплаты сотрудникам компании Segurisa Servicios Integrales, обеспечивающей безопасность в аэропорту, дополнительных средств, предусмотренных трудовым законодательством, в частности, за работу с рентгеновским оборудованием и за работу сверх установленной продолжительности рабочего времени.

Аэропорт Жирона – Коста-Брава расположен в северо-восточной части Каталонии в 12 км от города Жирона и в 74 км от Барселоны. В аэропорт осуществляются рейсы низкобюджетных авиакомпаний, а также чартеры.

/TOURBUS.RU