Новости 13 российских туристов пострадали в ДТП в Турции Клиенты туроператора ANEX Tour направлялись сегодня утром в аэропорт Белека для вылета на родину

Как сообщает сегодня Ростуризм, «в районе г. Анталья (Турция) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего 25 российских туристов из г. Белек в аэропорт.

По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины.

Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет».

Федеральное агентство по туризму также сообщает, что «находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией». Как сообщают местные СМИ, в туристический автобус въехал грузовик. На место аварии прибыли спасательные службы, движение по двум полосам дороги, где произошло ДТП, было закрыто в течение трех часов. Турецкая пресса приводит в латинской транскрипции имена 12 туристов, обратившихся за медицинской помощью: Alena Novikova (7 лет ), İrina Tyan (33 года), Artem Tugay (9 лет), Alexander Movikov (56 лет), Lev Tyan (62 года), Uliana Bakına (12 лет), Alina Zubkova (19 лет), Olga Zubkova (51 год), Tatiana Khen (57 лет), Snezhana Bakına (41 год), Elena Temenova (38 лет) и Anton Temenov (11 лет). Расходы на лечение пострадавших в Анталье российских туристов покроет страховая компания, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Случай является страховым, все расходы на медицинское обслуживание будут покрыты страховой компанией. Серьезных повреждений у туристов нет, госпитализация им не потребуется", — сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора ANEX Tour, чьи туристы находились в автобусе. Как уточнили в ассоциации, принимающая сторона сейчас занимается решением вопросов, связанных с обратными авиабилетами и размещением до вылета для гостей. С туристами находятся сотрудники туроператора и оказывают им всю необходимую поддержку и помощь. Туроператор ANEX Tour ищет варианты обратных рейсов для 13 россиян, застрявших в Анталье из-за ДТП, сообщили в свою очередь в пресс-службе туроператора. "Девять человек, которые не пострадали в ДТП, улетели домой своим рейсом. Для остальных 13 туристов сейчас ищут варианты перелета, места на рейсах, куда можно докупить билеты. Оплачивать им ничего не нужно", — рассказали в ANEX Tour. В ANEX Tour также сообщили, что большинство пострадавших выписаны из больниц. В то же время исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева, на которую ссылается «Интерфакс», рассказала, что одной туристке из числа пострадавших в ДТП в Анталье предстоит операция. "Все пассажиры автобуса были застрахованы в нашей страховой компании. Из 22 пассажиров 13 человек обратились за медицинской помощью, пострадавшие на машинах "скорой помощи" доставлены в три турецких госпиталя. Тяжело раненых среди них нет, 12 уже готовы к выписке", — рассказала она. По словам Юлии Алчеевой, одна пострадавшая остается в госпитале, у нее травма грудной клетки и травма носа, необходимы оперативные вмешательства. "Случай признан страховым, расходы на медицинскую помощь и авиабилеты берет на себя страховая компания ERV. Все туристы, обратившиеся за помощью, пропустили свой рейс, поэтому наша компания приобретет для них новые авиабилеты", — добавила представитель страховщика. /TOURBUS.RU

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