Новости Летнего «всплеска» продаж турпакетов в этом сезоне не было Эксперты обсуждают неожиданные тенденции массового туризма в заканчивающемся сезоне

Продажи турпакетов у туроператоров в этом году начали падать после 31 марта, а традиционного летнего "всплеска" продаж не было, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс». По ее словам, «летний сезон-2018 оказался не похожим на предыдущие. Продажи путевок каждый год начинаются в январе, возрастают в марте на акциях раннего бронирования и достигают пика в июле, когда большинство россиян едут в отпуск. Затем плавно идут на спад вплоть до Нового года. Однако в этом году максимум был достигнут 31 марта, и после этого продажи только падали". По словам Ирины Тюриной, туроператоры в феврале-марте отмечали рекордный спрос на туры по акциям раннего бронирования и делали оптимистичные прогнозы на лето. Так, некоторые туроператоры по акциям смогли реализовать 50% запланированных туров вместо обычных 35-40%. "После окончания акции цены у туроператоров подросли, а рубль по отношению к мировым валютам начал падать: в марте доллар стоил 56 рублей, 1 апреля – 57, а в конце апреля – уже 62 рубля, то есть на 10% дороже. В итоге отдых подорожал в среднем на 20%. Это чувствительно, поэтому народ затаился в ожидании лучших времен – но не дождался. Туроператоры могли бы каким-то образом стимулировать спрос, но они тоже надеялись на лучшее – а в июле были вынуждены резко сокращать программы", — отметила она. По мнению Ирины Тюриной, свою роль в падении спроса сыграл и Чемпионат мира по футболу, из-за которого многие остались дома, а когда вспомнили об отдыхе, евро и доллар уже сильно пошли вверх. Отметим, что, по данным «Ромир», на протяжении нескольких лет процент россиян, которые никуда не собирались ехать, неуклонно снижался. В 2016 году он составлял всего 7%, а в июне 2018 – уже 23%. Если в 2014 году отпуск за границей (включая страны СНГ) собирались провести 37% жителей России, в 2015 – 28%, в 2016 – 12%, а в нынешнем – только 9%. В качестве причины указывался рост курса рубля к доллару и евро. В объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» подтверждают, что пик бронирований в этом году действительно пришелся на март. «Потом был спад, но не столь чувствительный, процентов на 10-15%. Так что по итогам сезона можно рассчитывать на рост, хотя и не такой значительный, как предполагался исходя из объемов раннего бронирования», – пояснила PR-директор управляющей компании сети Ольга Иванова. Комментируя итоги продаж пакетных летних туров на внутренних направлениях, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», в беседе с нашим корреспондентом отметил: «Наша компания почти отказалась от реализации пакетных туров, слишком большие риски и небольшая целесообразность. Мы ближе к отельной системе в настоящий момент. На лето у нас был небольшой блок мест, мы его закрыли, но на осень уже не стали ничего приобретать. Лишь порядка 5-10% наших клиентов еще заинтересованы в приобретении пакетных туров. Мы наблюдаем тенденцию у туристов приобретать авиаперелеты и наземку раздельно. Это продиктовано желанием сэкономить. Лишь небольшой процент путешественников может позволить себе выплатить сумму свыше 50-70 тыс. рублей сразу, поскольку покупательная способность снизилась». В свою очередь, в пресс-службе Национального туроператора «АЛЕАН» нам заявили: «Действительно, продажи пакетных туров в этом сезоне идут несколько хуже, чем годом ранее. Однако, по мнению наших экспертов, это связано не с валютными курсами или ЧМ-2018, а скорее с открытием Крымского моста. На Крымский полуостров приходится значительная доля наших туров из Москвы. При этом продажи туров в Крым из регионов традиционно высокие. Высокий спрос отмечается на пакетные туры в Адлер. Что касается Анапы и Геленджика, то здесь спрос ниже, чем в прошлом году. Здесь свою роль сыграл климатический фактор. Море в этом сезоне было холодным и почти два летних месяца МЧС призывало отдыхающих воздерживаться от купания». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка