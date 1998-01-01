Столичный туризм будет стремиться не к количеству, а к качеству

«Наша основная задача – в ближайшем будущем войти в пятерку наиболее популярных у туристов мегаполисов мира, - заявил на состоявшейся в рамках пресс-тура для региональных журналистов встрече руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. – Однако определяющим критерием должно становиться не количество гостей, а их качество», - сообщает наш корреспондент.

По словам г-на гуляева, в 2017 году Москву посетили 21,6 млн туристов. При этом в 2018-м, благодаря проведению Чемпионата мира по футболу, значительно изменилась структура въездного турпотока в столицу. В частности, за месяц мундиаля в Первопрестольной иностранцев стало на 56% больше, а загрузка отелей возросла на 26%. Не считая того, что Москва заработала на проведении ЧМ-2018 13,2 млрд рублей.

«Мы ставим перед собой цель постепенно и продуманно наращивать въездной турпоток, стараясь каждому потенциальному туристу предложить именно тот набор услуг, который ему нужен, - говорит Николай Гуляев. – Наша задача – сделать Москву абсолютно комфортной, безопасной и «вкусной» для любого, кто захочет к нам приехать».

Причем, по его оценке, нет особого смысла стремиться к постоянному увеличению времени, которое турист проводит в городе.

«Да, сейчас и 5-6 дней в Москве можно провести, будучи постоянно занятым чем-то интересным: одних только разного масштаба событий в столице проводится множество, - считает он. – Вместе с тем очевидно, что в настоящее время все большую популярность набирает формат сити-брейков, когда гости приезжают в Москву только на выходные или длинный уикэнд. Поэтому наилучший вариант – создавать большое количество разнообразных туристических продуктов, из которых турист сам выберет именно тот, который ему нужен».

Глава Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев уверен, что постоянная работа над расширением ассортимента туров должна вести к поощрению желания клиента приезжать в Первопрестольную несколько раз в год. «Надо стараться сделать так, чтобы приехавший к нам один раз турист обязательно захотел вернуться снова, - говорит он. – А для этого надо не только постоянно создавать что-то новое, но и активно продвигать турпродукты на рынке. Сейчас создать даже очень интересный турпродукт мало – надо еще уметь его продать».

По мнению Николая Гуляева, в деле популяризации Москвы как туристического центра большую роль играют события, которые уже стали известны не только в России, но и далеко за ее пределами. В их числе он называет фестивали «Времена и эпохи», «Спасская башня», «Круг света», «Путешествие в Рождество» и некоторые другие.

В частности, московский военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который в этом году проходит в 11-й раз в период с 24 августа по 2 сентября, уже входит в тройку лидеров наряду с аналогичными в Эдинбурге (Шотландия) и Базеле (Швейцария), а от желающих увидеть шоу на Красной площади нет отбоя.

В этом году, кстати, его организаторы пошли навстречу просьбам зрителей и впервые представили программу днем (шоу состоялось на ВДНХ). Кроме того, участвующие в программе фестиваля оркестры и танцевальные коллективы покажут себя во всей красе не только на Красной площади, но и в парках и на вокзалах Москвы. Как ожидается, 1 сентября в шести парках и на пяти железнодорожных вокзалах столицы они будут зажигать посетителей и пассажиров музыкой и танцами.

«Благодаря хорошо развитой туристической инфраструктуре в настоящее время Москва уже способна предложить гостям отдых на любой вкус и кошелек, - считает глава Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. – При этом мы готовы как делиться опытом, так и перенимать его у других регионов России и стран мира».

/TOURBUS.RU