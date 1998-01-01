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Суд заочно арестовал экс-гендиректора "Трансаэро"/ Ростуризм призвал туристов с осторожностью планировать поездки в Индию из-за наводнения/ Сотрудница уральской турфирмы отправится в колонию-поселение за обман клиентов

Суд заочно арестовал экс-гендиректора "Трансаэро"

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора "Трансаэро" Александра Бурдина, обвиняемого в невыплате зарплат, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Постановлением суда в отношении Бурдина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России", - сообщила Котомина агентству во вторник.

По ее словам, Бурдин объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в "невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат свыше двух месяцев" (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Напомним, что в 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в декабря 2015 года по заявлению Сбербанка ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения. В сентябре 2017 года она была признана банкротом.

Г-н Бурдин занимал пост гендиректора "Трансаэро" с конца 2015 года до сентября 2017 года. При этом действующей авиакомпанией Бурдину управлять не пришлось: он возглавил "Трансаэро" уже после отзыва у нее сертификата эксплуатанта, и фактически руководил процедурами, предшествующими банкротству.

При этом рынок периодически будоражили заявления г-на Бурдина о возможном возрождении "Трансаэро" как перевозчика, приводившие к скачкам котировок акций компании.

Ростуризм призвал туристов с осторожностью планировать поездки в Индию из-за наводнения

Ростуризм призвал туристов с осторожностью планировать поездки в индийский штат Керала, где из-за наводнения частично разрушена туристская инфраструктура, а туроператоров — с пониманием отнестись к отказам от поездок.

"По информации генерального консульства Российской Федерации в Ченнаи (Индия), в результате разрушительного наводнения, вызванного обильными муссонными дождями, с середины августа 2018 года многие районы штата Керала затоплены, разрушены здания, повреждена инфраструктура, включая транспортную систему. Горные трассы, в том числе по популярным туристическим маршрутам в города Муннар, Ваянад и др., сильно повреждены. Наводнение нанесло значительный удар по гостиничному и ресторанному бизнесу в штате Керала. Гостиницы в эпицентрах бедствия частично затоплены или повреждены. Наблюдаются проблемы с водоснабжением и продовольственным обеспечением, отмечена нехватка чистой питьевой воды", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в понедельник.

Как уточняют в Ростуризме, индийские власти ведут активную работу по ликвидации последствий стихийного бедствия и восстановлению пострадавшего региона. С 20 августа индийскими метеорологическими службами зафиксировано постепенное снижение уровня осадков, ожидается уменьшение уровня воды в затопленных районах.

Возобновление работы международного аэропорта в Кочине запланировано на 29 августа. Международный аэропорт в Тривандруме функционирует в штатном режиме.

Ведомство рекомендует российским туристам, планирующим поездку в индийский штат Керала, учитывать обстановку в регионе и взвешенно подходить к принятию решения о его посещении до полного восстановления туристской инфраструктуры и нормализации обстановки.

"Ростуризм также настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Республику Индия, в обязательном порядке информировать своих клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в штате Керала и с пониманием отнестись к заявлениям туристов об отказе от туристской поездки в штат Керала в связи со сложными погодными условиями", — говорится в сообщении.

Сотрудница турфирмы на Урале отправится в колонию-поселение за обман клиентов

Первоуральский городской суд Свердловской области вынес приговор бывшей работнице туристической фирмы, обманувшей клиентов с путевками, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерия Горелых.

Суд приговорил женщину к двум годам и восьми месяцам колонии-поселения. Кроме того, она должна выплатить своим обманутым клиентам 3 млн руб.

Установлено, что в 2017 году сотрудница одного из местных туристических агентств, владельцем которого был ее муж, брала у клиентов деньги за путевки и не возвращала их. Количество потерпевших превышает 40 человек. Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сотрудница турфирмы скрылась от следствия и была объявлена в федеральный розыск. "Задержана она была полицией в апреле 2018 года на территории города Краснодара", — приводятся в сообщении слова г-на Горелых.

Отмечается, что подсудимая признала свою вину и пообещала потерпевшим полностью компенсировать причиненный материальный ущерб.

/TOURBUS.RU